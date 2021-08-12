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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استعاد وعيه.. تطورات الحالة الصحية لـ عادل الفار

عادل الفار
عادل الفار

كشفت ايمان ابنة الفنان عادل الفار تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة ادت الى دخوله المستشفى حيث تعرض الى غيبوبة. 

وقالت إيمان فى تصريح لـ “صدى البلد ”: ان والدها بدأ تتحسن صحته كثيرا عن الفترة الماضية حيث استعاد وعية وهو تطور جديدة فى حالته التى كانت متدهوره فى الفترة الماضية. 

واضافت إيمان : والدى كان يعانى من أزمة فى التنفس تسببت فى تجمع مياه على الرئة وهو الامر الذى دفعنا الى التوجه الى المستشفى من اجل تلقى العلاج اللازم. 

غيبوبة كبدية 

وكان كشف الفنان عادل الفار عن تطورات حالته الصحية بعد ان تعرض الى الإصابة بغيبوبة كبدية أسفرت عن دخوله المستشفى والتى قضى بها بضعة أيام وخرج ليواصل العلاج فى منزله. 

وقال الفار  : اننى فى حالة مستقرة حاليا واشعر بتحسن شديد ومستمر حتى الآن على العلاج الذى أوصى به الأطباء المعالجون لى.

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وأضاف الفار : إنني أستعيد صحتي رويدا رويدا واتمنى من جمهورى الدعاء لى بالشفاء العاجل.

وكان كشف الفنان عادل الفار، كواليس مروره بوعكة صحية شديدة كادت أن تودي بحياته خلال الفترة الماضية.

وقال الفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الاولى المصرية"،: "ابنتي هي التي لاحظت مرضي وقامت على الفور بنقلي للمستشفى من أجل سرعة إسعافي".

وأردف: "مريت بظرف صعب وكنت سهران مع ناس صحابي ضحكوا عليا وأدوني حاجات معرفش هى إيه وهي اللي تعبتني، وحابب أقول للشباب، محدش يثق في حاجة غريبة ميعرفهاش".

ولفت إلى أن وعكته الصحية كانت سببا في معرفة الكثير من الحقائق حول من يحيطون به، مطالبا الشباب بتحري الدقة في أي تعاملات يومية لهم. 

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