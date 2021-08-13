"شوبير" يكشف كواليس قرب تولي إيهاب جلال قيادة بيراميدز .. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة قرب انضمام إيهاب جلال المدير الفني الحالي لـ الإسماعيلي لتولي قيادة بيراميدز.

وأضاف شوبير في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز مقتنع تماما بـ ايهاب جلال ويرغب في توليه القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل مشددا ان هناك مفاوضات تتم خاليا للاتفاق على تفاصيل التعاقد

وتابع أن هناك جلسه جمعة تامر النحاس وكيل إيهاب جلال وسعيد للاتفاق على بنود التعاقد خاصة عقب تصريحات ايهاب جلال والتي المح بها لإمكانية رحيله عن الإسماعيلي.

وكشف شوبير عن تفاصيل جلسة عبدالله السعيد نجم بيراميدز مع تاكيس جونياس المدير الفني والتي اكد بها السعيد شعوره ببعض الالام لذلك فضل المدرب غيابه عن المباراة .

وأضاف شوبير ان شريف اكرامي يعاني من بعض الالام في العضلة الامامية والتي ستبعده عن الملاعب لنهاية الموسم

وتابع شوبير ان رمضان صبحي نجم بيراميدز أيضا سيغيب عن الفريق لنهاية الموسم الخالي عقب اصابته.

ترتيب الدوري المصري عقب فوز المصري على بيراميدز



اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي المصري البورسعيدي فوزا مثيرا أمام بيراميدز ، بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ، في إطار مباريات الأسبوع الثلاثين من الدوري المصري الممتاز .

سجل هدف المصري إسلام عطية في الدقيقة 39 من زمن المباراة، بعد عرضية متقنة حولها إسلام برأسية ضربت القائم ثم تعدت خط المرمى لتعلن تقدم الفريق الساحلي.

ويرصد موقع صدى البلد ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب فوز النادي المصري على بيراميدز اليوم بهدف نظيف .

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز المصري على بيراميدز



1- الزمالك 67 نقطة.

2- الأهلي 65 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4- بيراميدز 43 نقطة.

5- الاتحاد السكندري41 نقطة.

6- سموحة 41 نقطة.

7- إنبي 39 نقطة.

8- طلائع الجيش 38 نقطة.

9- مصر للمقاصة 37 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- الاسماعيلي 37 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا 36 نقطة.

13- غزل المحلة 33 نقطة.

14- المقاولون العرب 32 نقطة.

15- البنك الأهلي 29 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.

17- وادي دجلة 24 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 20 نقطة.