صدمة لـ الأهلي بشأن إصابة محمد شريف

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل إصابة محمد شريف نجم ومهاجم الأهلي خلال مباراة الفريق أمام الإسماعيلي .

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة “ أون تايم سبورت ” أن إصابة محمد شريف ستحتاج لـ 10 أيام ومن الممكن أن تزيد عن تلك المدة مشددا ان غياب شريف على الأغلب سيكون بنهاية الموسم الكروي .

وأضاف أن اللاعب سيخضع لـ علاج تأهيلي لمدة 10 أيام ثم يبدأ في العودة تدريجيا لمران الأهلي الجماعي .

وعن محمود عبدالمنعم كهربا نجم الاهلي فأكد أن اللاعب أصيب بارتفاع مفاجئ في درجة حرارته أمس لذلك يفضل الطبيب أن يرتاح وهو ما وافق عليه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق وعاد للقاهرة فورا .

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى



كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن فترة غياب محمد شريف مهاجم الفريق بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية فى مباراة الإسماعيلى أمس فى الدورى.

وقال المصدر لـ صدى البلد إن اللاعب سيغيب لفترة تتراوح من أسبوع لـ ١٠ أيام بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

وأوضح المصدر أن اللاعب سيخصع لبرنامج تأهيلى لمدة ١٠ أيام وبعدها يبدأ الدخول فى التدريبات الجماعية.

"الخطيب" يهنئ حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد



وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رسالة تهنئة للدكتور حسن مصطفى عقب فوز برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد بالتزكية .

فاز حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد للدورة السادسة على التوالي بالتزكية رسميا .

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد غلق باب الترشح لانتخابات الاتحاد، والتي لم تشهد تقدم أي فرد على منصب الرئيس سوى حسن مصطفى، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة في نوفمبر القادم، ليبقى في منصبه رسميا بالتزكية.

وتقام انتخابات الاتحاد الدولي لليد خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر في مدينة أنطاليا بتركيا.

وأشار الاتحاد الدولي عبر بيانه الرسمي، أنه تم غلق باب الترشح للانتخابات يوم 6 أغسطس الماضي، وأنه سيتم تقديم أوراق المرشحين للمراجعة، وفقا للشروط المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الدولي.

وقام الاتحاد الدولي لليد بالإعلان عن المرشحين للانتخابات، وكان أبرزها ترشح الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الحالي على منصب الرئيس، ولم يترشح أي أحد أمامه في الانتخابات.

كما ترشح المصري حسين مصطفى فتحي على منصب رئيس لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي، ولم يترشح أمامه أحدا على هذا المنصب.

وفاز حسن مصطفى بمنصب رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد للمرة الأولى في نوفمبر 2000، ليستمر في منصبه كرئيس للاتحاد منذ ذلك التوقيت وحتى الأن.