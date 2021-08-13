"الخطيب" يهنئ حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رساله تهنئه للدكتور حسن مصطفي عقب فوز برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد بالتزكية .

فاز حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد للدورة السادسة على التوالي بالتزكية رسميا .

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد غلق باب الترشح لانتخابات الاتحاد، والتي لم تشهد تقدم أي فرد على منصب الرئيس سوى حسن مصطفى، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة في نوفمبر القادم، ليبقى في منصبه رسميا بالتزكية.

وتقام انتخابات الاتحاد الدولي لليد خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر في مدينة أنطاليا بتركيا.

وأشار الاتحاد الدولي عبر بيانه الرسمي، أنه تم غلق باب الترشح للانتخابات يوم 6 أغسطس الماضي، وأنه سيتم تقديم أوراق المرشحين للمراجعة، وفقا للشروط المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الدولي.

وقام الاتحاد الدولي لليد بالإعلان عن المرشحين للانتخابات، وكان أبرزها ترشح الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الحالي على منصب الرئيس، ولم يترشح أي أحد أمامه في الانتخابات.

كما ترشح المصري حسين مصطفى فتحي على منصب رئيس لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي، ولم يترشح أمامه أحدا على هذا المنصب.

وفاز حسن مصطفى بمنصب رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد للمرة الأولى في نوفمبر 2000، ليستمر في منصبه كرئيس للاتحاد منذ ذلك التوقيت وحتى الأن.