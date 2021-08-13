أول تصريح من الرئيس الشرفي للنادي الإسماعيلي عقب مباراة الأهلي

صرح المهندس محمود عثمان الرئيس الشرفي للنادي الإسماعيلي، بأنه في الساعات القليلة المقبلة سيتم التجديد للجهاز الفني بقيادة الكابتن إيهاب جلال، مؤكدا علي تلبية كافة متطلباته الفنية والمادية.

أضاف "عثمان": أن تلك الخطوة تأتي من أجل فرض الاستقرار داخل القلعة الصفراء، واستعدادا لعودة الفريق الى سابق عهده فى الموسم المقبل كمنافس على جميع البطولات المحلية والقارية.

جاء ذلك كأول تعليق بعد التعادل الثمين الذي حققه النادي الإسماعيلية أمام منافسه النادي الأهلي، في مباراة أمس الخميس.

وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة الأهلي والإسماعيلي، بهدف لمثله، ضمن منافسات الأسبوع 29 من دوري we المصري.

وافتتح محمد شريف أهداف اللقاء للأهلي في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، وتمكن فخرالدين بن يوسف من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 65 من زمن المباراة.

رياضة وأهدر الأهلي بذلك التعادل، نقطتين في سباق الصراع على لقب الدوري، لينفرد نادي الزمالك بصدارة جدول الترتيب برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن القلعة الحمراء.