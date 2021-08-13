عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول تصريح من الرئيس الشرفي للنادي الإسماعيلي عقب مباراة الأهلي

المهندس محمود عثمان
المهندس محمود عثمان

صرح المهندس محمود عثمان الرئيس الشرفي للنادي الإسماعيلي، بأنه في الساعات القليلة المقبلة سيتم التجديد للجهاز الفني بقيادة الكابتن إيهاب جلال، مؤكدا علي تلبية كافة متطلباته الفنية والمادية.

txt

محافظ الإسماعيلية يقرر إنشاء حديقة الدراويش بحي ثالث

أضاف "عثمان": أن تلك الخطوة تأتي من أجل فرض الاستقرار داخل القلعة الصفراء، واستعدادا لعودة الفريق الى سابق عهده فى الموسم المقبل  كمنافس على جميع البطولات المحلية والقارية.

العثور على جثة الفتاة المنتحرة من أعلى كوبري بترعة الإسماعيلية

جاء ذلك كأول تعليق بعد التعادل الثمين الذي حققه النادي الإسماعيلية أمام منافسه النادي الأهلي، في مباراة أمس الخميس.
وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة الأهلي والإسماعيلي، بهدف لمثله، ضمن منافسات الأسبوع 29 من دوري we المصري.

وافتتح محمد شريف أهداف اللقاء للأهلي في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، وتمكن فخرالدين بن يوسف من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 65 من زمن المباراة.

رياضة وأهدر الأهلي بذلك التعادل، نقطتين في سباق الصراع على لقب الدوري، لينفرد نادي الزمالك بصدارة جدول الترتيب برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن القلعة الحمراء.

الاسماعيلي الدوري تعادل ثمين الأهلى

ترشيحاتنا

بريطانيا .. بيان عاجل من الشرطة حول إطلاق نار في بليموث

القاتل عمره عامان .. وفاة رجل على يد ابنه الأصغر

أجمل دعاء للميت ليلة الجمعة.. يغفر له ويجعله ينعم فى قبره

السعودية .. قصف حوثي يستهدف خميس مشيط

إزالة تعديات حمو بيكا أمام منزله بالإسكندرية بعد شكاوي الجيران .. صور

تونس .. قيس سعيد يتوعد الفاسدين بسبب الحرائق وملف المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

إدين هازارد .. تعرف على حقيقة اعتناق نجم ريال مدريد الدين الإسلامي

السلطات الليبية تلقي القبض على قاتل 16 مصريا عام 2016 .. فيديو

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

فيديو

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

رعب في الجمالية .. ما سر وضع سور على برج الاتصالات |فيديو جراف

أصغر منها بـ 15 سنة.. من هو زوج نجوى كرم الجديد |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ