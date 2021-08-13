زوجة عالم نووي في مسرحية "أبو العربي".. أبرز تصريحات داليا البحيري مع منى الشاذلي

حلت الفنانة داليا البحيري، بصحبة الفنان هاني رمزي، مؤخراً ضيفة برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية CBC، وتحدث عن العديد من التفاصيل الفنية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

داليا البحيرى

قالت الفنانة داليا البحيري، إنها شاركت الفنان هانى رمزى منذ عام ونصف وكان ذلك عبارة عن حلقة وكانوا ضيوف شرف وكان وقت إنتاج مصرى سعودى مشترك.



كما أضافت أنها لم تشارك الفنان هانى رمزى عمل سينمائي منذ فيلم محامى خلع معقبة " بحب اشتغل مع هانى رمزى جدا لأننا أصدقاء على المستوى الشخصى وهو مريح جدا فى الشغل وملوش طلبات كتير وسلس فى التعامل".

مسرحية أبو العربي

ودخلت " البحيري"، فى نوبة ضحك على الهواء خلال استضافتها مع الاعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية CBC ، وذلك عندما قامت بأداء تمثيلى وعرض الفارق بين "مشية الست والرجل" ليفاجئها الفنان أحمد فتحى بتمشيته مهرولا يتراقص بخلاف ما قدمته عن ثبات مشى السيدات.

كما قالت الفنانة داليا البحيري، إنها تابعت الفنان أحمد فتحى لأول مرة عندما استضافته الإعلامية منى الشاذلى هو وزوجته لافتة إلى أنها تأثرت بشدة من الحلقة وقامت بمشاركتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

كما كشفت داليا البحيري، عن الصعوبات التي واجهتها في مسرحية "ابو العربي" وأوضحت أنها تجسد من خلال العمل شخصية زوجة عالم نووي والذي يجسده الفنان هاني رمزي، كما كشفت تفاصيل تواجدها بالعمل.

وعبرت الفنانة داليا البحيري عن سعادتها بالتواجد في مسرحية "أبو العربي"، وكشفت عن أبرز الصعوبات التي قابلتها.

وقالت داليا أن أبرز ما واجهها من صعوبات هو أن البروفات الخاصة بالعرض كانت قبل أن ينطلق بشهر واحد،وهو ماجعلها تتوتر بسبب اقتراب عرض المسرحية، ولكن هذا التوتر أختفى مع العرض الأول للمسرحية، وتفاعل الجمهور معها.