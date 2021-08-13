بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

شهدت مصر طفرة مصرية عظيمة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

ولعل من أبرز تلك النتائج:

فريال عبد العزيز في وزن فوق ٦١ كجم في الكاراتيه .

أحمد الجندي في الخماسي الحديث.

جيانا فاروق في وزن تحت ٦١ كجم في الكاراتيه.

محمد ابراهيم كيشو في وزن تحت ٦٧ كجم في المصارعة.

هداية ملاك فى وزن تحت ٦٧ كجم في التايكوندو.

سيف عيسى في وزن تحت ٨٠ كجم في التايكوندو.

-المركزالرابع لمنتخب مصر في كرة اليد.

-المركز الخامس لمحمد مصطفى في وزن ٨٧ كجم في المصارعة.

- المركزالخامس لمنتخب مصر في منافسات سلاح السيف فرق.

- المركز الخامس لعمر عصر في منافسات الفردي لتنس الطاولة.

- المركز السادس لعلاء أبو القاسم في منافسات سلاح الشيش.

- المركز السابع لمحمد حمزة في منافسات سلاح الشيش.

- المركز الثامن لمحمد السيد في منافسات سلاح سيف المبارزة.

- المركزالثامن لمصطفى عمرو في منافسات دفع الجلة في ألعاب القوى.

- المركز التاسع لملك حمزة في منافسات جمباز الترامبولين.

- المركز العاشر لسيف آسر في منافسات جمباز الترامبولين.

- المركز الحادي عشر لمهاب مهيمن في نهائي الغطس من منصة متحركة ٣ متر.

دامت مصر مصنع للابطال الدوليين ودام علم مصر مرفوع في المحافل الدوليه