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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة

فرع ثقافة قنا ينظم أنشطة متعددة ومسرح متنقل بالقري الأكثر إحتياجاً

مشروعات مبادرة حياة
مشروعات مبادرة حياة كريمة

نظم فرع ثقافة قنا ، قافلة مسرح متنقل بعدد من القري الأكثر احتياجًا لنشر المعرفة والتوعية لأهالى القري، في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.


تضمنت الفعاليات ندوات و أمسيات، بجانب تنفيذ ١٥ ندوة توعوية و ورش فنية تنموية تعالج قضايا المرأة في جنوب صعيد مصر  بمشاركة ٢٠٠ محاضر ومدرب بإجمالي عدد مستفيدين ٥١ ألف من أبناء محافظة قنا، و ١٢ ندوة خاصة بالتمكين الثقافي لذوى الاحتياجات الخاصة و الهمم . 

 

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 وأضاف أنور جمال ، مدير عام فرع ثقافة قنا ، بأن الفرع مهتم بالأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلي نشر الوعي الثقافي و الفني ، و إكتشاف الموهوبين والمبدعين علي مستوي محافظة قنا ، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية التفاعلية " أون لاين" خلال الفترة الماضية.

 

و أشار جمال ، إلي أن الفعاليات تضمنت ٧٧ ندوة ثقافية متنوعة خاصه بالأطفال و الكبار والشباب، و ١٥ ندوة ثقافية أدبية وتوعوية، و ٢٨ ورشة فنون تشكيلية خاصة بالأطفال والشباب ، بالإضافة لإقامة ١٧ أمسية شعرية و أدبية، كما تم تنفيذ ١٤ عرض فني لفرق قصر ثقافة قنا الفنية من فنون  شعبية ، وموسيقي عربية ، و إنشاد ديني ، و كورال أطفال.

 

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، بالدور الفعال الذى تقوم به قصور الثقافة وفعالياته المتنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والمعرفية المختلفة ، والتى تهدف إلى تعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمحتوى الثقافي إلى أبناء المحافظة.


و وجه محافظ قنا ، بضرورة تنفيذ المزيد من تلك الفاعليات التى تجوب أرجاء المحافظة لتنمية الوعى الثقافى و رفع مستوى الإبداع الفنى و تشجيعه لدى الأجيال القادمة .

 

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