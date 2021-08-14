فرع ثقافة قنا ينظم أنشطة متعددة ومسرح متنقل بالقري الأكثر إحتياجاً

ضمن مبادرة حياة كريمة

نظم فرع ثقافة قنا ، قافلة مسرح متنقل بعدد من القري الأكثر احتياجًا لنشر المعرفة والتوعية لأهالى القري، في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.



تضمنت الفعاليات ندوات و أمسيات، بجانب تنفيذ ١٥ ندوة توعوية و ورش فنية تنموية تعالج قضايا المرأة في جنوب صعيد مصر بمشاركة ٢٠٠ محاضر ومدرب بإجمالي عدد مستفيدين ٥١ ألف من أبناء محافظة قنا، و ١٢ ندوة خاصة بالتمكين الثقافي لذوى الاحتياجات الخاصة و الهمم .

وأضاف أنور جمال ، مدير عام فرع ثقافة قنا ، بأن الفرع مهتم بالأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلي نشر الوعي الثقافي و الفني ، و إكتشاف الموهوبين والمبدعين علي مستوي محافظة قنا ، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية التفاعلية " أون لاين" خلال الفترة الماضية.

و أشار جمال ، إلي أن الفعاليات تضمنت ٧٧ ندوة ثقافية متنوعة خاصه بالأطفال و الكبار والشباب، و ١٥ ندوة ثقافية أدبية وتوعوية، و ٢٨ ورشة فنون تشكيلية خاصة بالأطفال والشباب ، بالإضافة لإقامة ١٧ أمسية شعرية و أدبية، كما تم تنفيذ ١٤ عرض فني لفرق قصر ثقافة قنا الفنية من فنون شعبية ، وموسيقي عربية ، و إنشاد ديني ، و كورال أطفال.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، بالدور الفعال الذى تقوم به قصور الثقافة وفعالياته المتنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والمعرفية المختلفة ، والتى تهدف إلى تعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمحتوى الثقافي إلى أبناء المحافظة.



و وجه محافظ قنا ، بضرورة تنفيذ المزيد من تلك الفاعليات التى تجوب أرجاء المحافظة لتنمية الوعى الثقافى و رفع مستوى الإبداع الفنى و تشجيعه لدى الأجيال القادمة .