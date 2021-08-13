انهيار جزئي يصيب كوبري جزيرة الحمودي في قنا

تفقد المهندس تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة قنا، كوبرى جزيرة الحمودى بمركز الوقف، وبرفقته إبراهيم خلاوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، و عدد من القيادات التنفيذية و المعنية.

جاء ذلك علي خلفية الإنهيار الجزئي فى جسم الكوبرى بسبب سريان المياه بالخور و حركة مرور المركبات و المعدات الثقيلة عليه.

أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن الكوبرى غير مطابق للمواصفات الهندسية ، وتحرر له محاضر مخالفة بمعرفة تفتيش حماية النيل، مؤكدا أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، وجه بسرعة تنفيذ دراسة عاجلة لإنشاء كوبري جديد يربط القريتين.

أشار سكرتير عام محافظة قنا ، إلى عدم وجود أى إصابات بشرية ، نتيجة الانهيار الجزئي في جسم الكوبري ، بالإضافة إلي أن غرفة العمليات المركزية بالديوان العام تعمل على مدار اليوم لتلقى أى بلاغات و اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.



أوضح إبراهيم خلاوى ، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة الوقف ، بأنه تم غلق الكوبرى أمام المعدات والسيارات الثقيلة، و أنه جري رفع حالة الاستعداد القصوى لتفادى حدوث أي انهيار آخر في جسم الكوبري.

سكرتير عام محافظة قنا يتفقد كوبري جزيرة الحمودي

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