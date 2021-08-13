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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انهيار جزئي يصيب كوبري جزيرة الحمودي في قنا

سكرتير عام محافظة
سكرتير عام محافظة قنا يتفقد كوبري جزيرة الحمودي

تفقد المهندس تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة قنا، كوبرى جزيرة الحمودى  بمركز الوقف، وبرفقته إبراهيم خلاوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، و عدد من القيادات التنفيذية و المعنية.

 

جاء ذلك علي خلفية الإنهيار الجزئي فى جسم الكوبرى بسبب سريان المياه بالخور و حركة مرور المركبات و المعدات الثقيلة عليه.

 

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أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن الكوبرى غير مطابق للمواصفات الهندسية ، وتحرر له محاضر مخالفة بمعرفة تفتيش حماية النيل، مؤكدا أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، وجه بسرعة تنفيذ دراسة عاجلة لإنشاء كوبري جديد يربط القريتين.

 

أشار سكرتير عام محافظة قنا ، إلى عدم وجود أى إصابات بشرية ، نتيجة الانهيار الجزئي في جسم الكوبري ، بالإضافة إلي أن غرفة العمليات المركزية بالديوان العام تعمل على مدار اليوم لتلقى أى بلاغات و اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.  


 أوضح إبراهيم خلاوى ، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة الوقف ، بأنه تم غلق الكوبرى أمام المعدات والسيارات الثقيلة، و أنه جري رفع حالة الاستعداد القصوى لتفادى حدوث أي انهيار آخر في جسم الكوبري.

سكرتير عام محافظة قنا يتفقد كوبري جزيرة الحمودي

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محافظة قنا الوقف قنا كوبرى جزيرة الحمودي

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