بعد انهيار جزئي للكوبري.. إغلاق طريق مدخل الجزيرة الحمودي بـ قنا

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إغلاق طريق مدخل كوبري جزيرة الحمودى التابعة لمركز الوقف، بعد لحدوث انهيار جزئي في جسم الكوبري، نظراً لخطورته على المارة.

وأوضح محافظ قنا، أن ذلك حدث نتيجة سريان المياه بالخور، وحركة مرور المركبات والمعدات الثقيلة عليه، خاصة أنه الطريق الوحيد الذي يربط بين الجزيرة وقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا.





وأكد محافظ قنا، أن الكوبري تم بناءه بالجهود الذاتية بمعرفة الأهالي، وغير مطابق للمواصفات الفنية الهندسية.



وأضاف محافظ قنا، أنه تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف ودشنا، وإبلاغ شرطة النجدة وإدارة المرور بسرعة اتخاذ اللازم وتوفير طريق بديل لمرور الأهالي.

كما كلف محافظ قنا، الجهات المعنية بتشكيل لجنة هندسية وإعداد الدراسة اللازمة للبدء في عمل كوبري لخدمة المواطنين في التنقل بين القريتين، وحفاظا على أرواح المواطنين.