محافظ قنا: عودة الملاحة النهرية عقب سحب قاطرة غارقة بقناطر نجع حمادي

أعلن اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، عن عودة الحركة الملاحية بقناطر نجع حمادي بسلام ، و مرورها من الأهوسة الملاحية إلي نهر النيل.

جاء ذلك عقب غرق القاطرة ناصر ٢٦١ والمحملة بحوالى 400 طن من الطين الأسواني، و غرقها بكامل حمولتها، أمام الأهوسة الملاحية بقناطر نجع حمادي الجديدة ، علي بعد ٣٠٠ متر من مدخل الأهوسة، نتيجة ثقب بداخلها.



وأشار محافظ قنا، إلي أن القاطرة الغارقة تتبع شركة النيل للنقل النهري، وجري قطرها بوسطة الوحدة النهرية ناصر ٦٢ و عودة حركة الملاحة النيلية.



وكلف محافظ قنا، باستمرار عمل متابعة غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لرصد حركة المرور الملاحية بقناطر نجع حمادي ، بالإضافة إلى سرعة انتقال الجهات المعنية إلى موقع الحادث.

و أوضح محافظ قنا ، بأنه جري ربط القاطرة في شمعات الانتظار لمحاولة تثبيتها بعيدا عن المسار الملاحي حتى لا تعيق حركة الملاحة النهرية.

عودة الملاحة النيلية بقناطر نجع حمادي

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