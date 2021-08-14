معبد دندرة يستقبل ١٥٠ سائحا روسيا خلال الأسبوع الأول لعودة الرحلات

بعد استئناف الرحلات الروسية

شهد معبد دندرة بـ قنا، توافد 150 سائحاً روسيا، خلال الأسبوع الماضي، لزيارة المعبد، بعد عودة رحلات الطيران الروسية إلى مطارات الغردقة بالبحر الأحمر و شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وقال عبدالحكيم الصغير، مدير معبد دندرة، إن المعبد يشهد عودة تدريجية للسياحة الأجنبية بشكل عام والروسية بشكل خاص خلال الاسبوع الأخير، حيث بدأت الأفواج السياحية الروسية تتوافد على المعبد منذ الأسبوع الأول لاستئناف رحلات الطيران بين مصر و روسيا.

و أوضح مدير معبد دندرة، أن إجمالي السائحين الذين زاروا المعبد من مختلف الجنسيات خلال الأسبوع الماضي بلغ 250 سائحا، منهم 150 سائحا روسيا.

و أشار مدير المعبد، إلي أن السياح القادمين للمعبد جاءوا عبر رحلات اليوم الواحد القادمة من مدن البحر الأحمر لزيارة معابد قنا و الأقصر .

و أضاف مدير معبد دندرة، إلى أن المعبد يواصل تطبيق الإجراءات الإحترازية الموصى بها من قبل وزارة السياحة و الصحة، حرصاً على سلامة السائحين و العاملين بالمعبد.

يذكر أن معبد دندرة، شيد لعبادة الإلهة حتحور إلهه الحب و الجمال والأسرة عند قدماء المصريين، على الشاطئ الغربي من النيل، و يرجع تاريخ بناءه إلى العصر اليوناني الروماني، حيث بناه الملك بطليموس الثالث من الحجر الرملي.

و يتميز معبد دندرة بفن معماري فريد و غني باللوحات و النقوش، كما زينت جدرانه و أعمدته بكتابات هيروغليفية و تماثيل محفورة بالغة الدقة و الجمال، و تبين النقوش الموجودة على الجدران الداخلية للمعبد القياصرة الرومان أغسطس، تبريوس و نيرو يقدمون القرابين إلى الآلهة على النحو الذي كان يتبعه قدماء المصريين.

معبد دندره

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