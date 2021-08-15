عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مريم محمود الجندي: والدي شجعني على التمثيل

محمود الجندي وابنته
محمود الجندي وابنته

قالت الفنانة مريم محمود الجندي، إن والدها كان دائما يشجعها على التمثيل، مضيفة أن أحب أعمال والدها إليها مسرحية "علشان خاطر عيونك" ومسلسل كوكى كاك.

وخلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، حكت مريم محمود الجندي عن كواليس مشاركتها بمسلسل الاختيار، وقالت: “ذاكرت الورق كويس جدا حتي يخرج الدور بشكل جيد، حيث جسدت زوجة الإرهابى أبو يوسف”.

واستضاف برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة “الحياة” أبناء بعض الفنانين الذين شاركوا فى أعمال خلال الفترة الماضية.

وكشفت ملك أحمد زاهر، تفاصيل توقفها على الفن هى واختها ليلى لفترة ما، قائلة: "بابا كان عايزنا نوقف التمثيل لحد ما نخلص التعليم وبعدها نرجع لأنه كان شايف أن بعض اللى مثل من صغره اتحرق بدرى".

وقالت مريم محمود الجندى، ابنة الفنان محمود الجندى، أن والدها كان أكثر شخص يشجعها على دخول الفن، مضيفة: "اكتر حاجه كنت بحبها فيه أنه أى شخصية كان بيقدمها، الجمهور كان بيصدقها".

من جانبه قال محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين: "كنت عاوز امثل لكن محدش كان مقتنع، بدأت اعمل فيديوهات عشان أسرتى تشوفها، وبعدها ماما أقنعت بابا أدخل مجال الفن، وكون أن جدى محمود ياسين كان من أهم الفنانين خلال فترة ما فى السينما فهذا مسئولية كبيرة". 

وقالت الفنانة جومانا ابنة الفنانة لقاء سويدان: دخلت مجال الفن بالصدفة، ونصيحة ماما ليا أن أكون طبيعية".

فى ذكرى ميلاد نبيلة السيد.. هاجمها السرطان فاعتذرت عن العيال كبرت

ملحن الألف أغنية .. ذكرى ميلاد الراحل محمد عبد المطلب

 

مي عمر مسلسل الاختيار محمود الجندي الفنان محمود الجندى عبلة كامل مريم محمود الجندى محمد عبد المطلب نبيلة السيد العيال كبرت

موضوعات متعلقة

أحمد سعد ينتهي من تسجيل أغنية فيلم 200 جنيه

رامي صبري يروج لحفله الغنائي في الساحل الشمالي

بعد الظلمة في نور.. نانسي عجرم: لبنان عم يتعذب ومنه بخير

عرض فيلم "حبيبة" في سينما الهناجر.. غدا

مؤلفة كوفيد 25 تروج للعرض الثاني للمسلسل

بلقيس تحتفل مع سميرة سعيد وليلى علوي في الساحل الشمالي

مفاجأة في عيد ميلادها.. أحمد الجابري يقدم لـ هاجر الشرنوبي خاتم الخطوبة

بالتزامن مع عرضه العالمي الأول.. إطلاق البوستر الرسمي لفيلم «خديجة»

ترشيحاتنا

انفجار مروع في لبنان وسقوط عشرات القتلى والمصابين.. فيديو

بمعالج لأول مرة وبطارية جبارة.. سعر ومواصفات تابلت هونر Honor Tab V7 Pro

رضا عبد العال : أكرم توفيق الأفضل لتعويض ''السولية '' أمام الطلائع

إجلاء الرئيس الأفغاني.. طالبان تسيطر على طريق استراتيجي مؤدي لـ كابول

سيد عبد الحفيظ: الأهلي تعرض لضغط لا يحدث لأي فريق بالعالم

علي جمعة: على الناس دفع الضرائب من قلوبهم وبالحب.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيهاب جلال يقاطع المؤتمر الصحفي للقاء الزمالك

بين مزاعم التفويت وتعليلات الإرهاق.. هل تعمد الإسماعيلي الخسارة أمام الزمالك ؟

الباز يكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 .. 4 طلاب حصلوا على 100%

كيف تصرف عمر الشريف عندما تفاجأ بشذوذ حفيده ؟

صفقة الأهلي المرتقبة.. قرار مفاجئ من مدرب برايتون تجاه بيرسي تاو

الرئيس السيسي عن حل مشكلة الإيجار القديم: أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق

خيانة في منزلها.. شويكار تكشف زوجها في أحضان صديقتها المقربة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

فيديو

هيثم شعبان : راض عن تعادل سيراميكا كليوباترا أمام المحلة

أشياء غير متوقعة.. 8 أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ