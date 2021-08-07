فى ذكرى ميلاد نبيلة السيد.. هاجمها السرطان فاعتذرت عن العيال كبرت

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نبيلة السيد، والتى كانت تعد واحدة من أبرز الفنانات الكوميديانات فى السينما المصرية، ورحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 48 عاماً بعد صراعها مع مرض السرطان .

الفنانة نبيلة السيد ولدت في حارة الشوارب المتفرعة من شارع محمد علي بمدينة القاهرة، وكان والدها يعمل كمتعهد حفلات ويملك محلًا للآلات الموسيقية .

بدأت نبيلة السيد مشوارها الفنى منذ الصغر حيث كمغنية في حفلات الزفاف مع والدها.

ظهرت نبيلة السيد للمرة اﻷولى سينمائيًا وهى صغيرة كواحدة من تلامذة اﻷستاذ حمام في فيلم غزل البنات مع الفنان نجيب الريحاني، ونالت فرصتها اﻷولى مسرحيًا من خلال مسرحية 30 يوم في السجن.

السرطان يهاجمها :

بدأت نبيلة السيد عملها الفني من خلال فرقة ساعة لقلبك فى حقبة الخمسينيات، ثم انتقلت بين العديد من الفرق المسرحية عقب حصولها على دبلوم المعهد العالي للتمثيل، ورغم مشوارها الفني القصير إلا أنها تنقلت في العمل بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن مسلسلاتها (أهلًا بالسكان)، ومن المسرحيات (إتفضل قهوة، مسعود سعيد ليه)، وبالنسبة للسينما، فمن أبرز أفلامها (الزواج والصيف، الراقصة والطبال، ممنوع في ليلة الدخلة، خلي بالك من زوزو، غريب في بيتي، البحث عن فضيحة).

أدت الفنانة نبيلة السيد على المسرح دور الأم فى مسرحية العيال كبرت لمدة عامين ، الا انها إعتذرت عن الاستمرار بسبب إصابتها بمرض السرطان ، وأستكملت الدور الفنانة كريمة مختار .

رحلت الفنانة نبيلة السيد بعد ان إنتهت من تصوير دورها فى فيلم القطار مع الفنان نور الشريف ، الا انه عرض بعد وفاتها عام 1986 .