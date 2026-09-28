رئيس "صحة النواب" يكشف تفاصيل مشروع تدريبي موحد لتخريج "طبيب آمن للمجتمع"

كشف الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عن تفاصيل المشروع التدريبي القومي الجاري إعداده لتخريج "طبيب آمن للمجتمع"، مشدداً على أن قضية تدريب الأطباء وتوحيد المعايير بين جميع جهات الدولة تأتي في مقدمة أولويات وطموحات اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، خلال كلمته بالمؤتمر العلمي لكلية طب قصر العيني المنعقد تحت عنوان «طب الطوارئ والكوارث في عالم متغير»، أنه منذ توليه رئاسة اللجنة حرص على التواصل المباشر والفوري مع وزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة القاهرة، ونقيب الأطباء بهدف وضع خطة استراتيجية شاملة لتخريج طبيب مصري يشرف بلاده في مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور شريف باشا أن الهدف الأساسي يتمثل في إنشاء منظومة تدريبية موحدة لجميع الأطباء في مصر على اختلاف جهات عملهم؛ بحيث يكون الطبيب المتدرب داخل قصر العيني بنفس كفاءة ومستوى المتدرب في مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة والأكاديمية العسكرية.

ونوه رئيس اللجنة بأن تحقيق هذا الحلم يتطلب خروج دور التدريب والأساتذة خارج أسوار الجامعات، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعداد وتدريب الكوادر البشرية، لاسيما وأن مستوى تدريب الأجيال الحالية لم يصل بعد إلى المستوى المأمول الذي حصل عليه الرعيل الأول من الأساتذة.

وشدد على أن التحدي الحقيقي أمام أساتذة الجامعات والاستشاريين بالجهات المختلفة يكمن في التكاتف والتعاون لتخريج طبيب كفء، محذراً بقوله: «الطبيب غير المدرب كالجندي غير المدرب يمثل خطراً على المجتمع»، ومتعهداً بمواصلة العمل لضمان سلامة المرضى وتقديم رعاية صحية آمنة للمواطن المصري.