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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغلى سيارة خارقة في البحرين لـ موديلات 2021.. صور

اغلى سيارة خارقة
اغلى سيارة خارقة في البحرين لـ موديلات 2021

فرضت شركة لامبورجيني، سيطرتها داخل أسواق السيارات العالمية، نسبة إلى العديد من المقومات مثل "السرعة الفائقة، والقدرة على الانطلاق من وضع الثبات، مع تحقيق نتائج مبهرة؛ لتنال إعجاب محبي هذه الفئات من السيارات، إلى جانب أنظمة مساعدة السائق، ومظهرها الانسيابي الذي يحمل العديد من المفاهيم القوية.

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أغلى 5 سيارات داخل البحرين لـ موديلات 2021 .. صور

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باقة 5 آلاف دينار ..أرخص 5 سيارات في البحرين لـ موديلات 2021

ومع هذه القدرات ستنضم النسخة لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2021، إلى فئة السيارات الاغلى سعرًا.


وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري مواصفات وسعر السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2021، داخل السوق البحريني.

مواصفات السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2021

زودت السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2021 بمحرك من 12 اسطوانة، سعة 6500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 819 حصان، و 758 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 2.8 ثانية فقط.

و تضم السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2021 مجموعة من أنظمة الامن و السلامة، مع فرامل ABS مانعة للانزلاق، و خاصية الثبات و التوزيع الالكتروني، مع برنامج دعم الفرامل BA، بالإضافة إلى تصميم هيكليي ملفت للأنظار يضم مصابيح أمامية ذات اطلالة شرسة، مع موجات جانبية، و مقدمة مدببة تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع عجلات رياضية و جنوط معدنية ذات تصميم هندسي انيق.

سعر السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2021 في البحرين

تقدم السيارة الخارقة لامبورجيني سيان داخل السوق البحريني عبر فئة واحدة من التجهيزات و بقيمة قدرها مليون و 394.650 الف دينار.

لامبورجيني السيارات السيارة لامبورجيني لامبورجيني سيان FKP 37 سيان FKP 37 موديل 2021 لامبورجيني سيان FKP 37 موديل 2021

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