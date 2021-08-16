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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد وصول طالبان للحكم.. أكثر من 60 دولة تصدر بيانا عاجلا مشتركا بشأن أفغانستان

عناصر طالبان يسيطرون
عناصر طالبان يسيطرون على كابول

طالبت أكثر من 60 دولة "جميع الأطراف" على ضمان مغادرة الرعايا الأجانب والأفغان الذين يرغبون في مغادرة أفغانستان، عقب سيطرة حركة طالبان الإرهابية على الحكم، وذلك وفقا لبيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وبحسب "سي إن إن"، قال البيان إنه يجب السماح للأفغان والمواطنين الدوليين الراغبين في مغادرة أفغانستان، ويجب ان تبقى الطرق والمطارات والمعابر مفتوحة ويجب الحفاظ على الهدوء".

وجاء في البيان أن "من هم في مواقع السلطة والسلطة في جميع أنحاء أفغانستان (طالبان) يتحملون المسؤولية - والمساءلة - عن حماية الأرواح والممتلكات، والاستعادة الفورية للأمن والنظام المدني".

وأكد البيان أن ""من حق الشعب الأفغاني العيش بأمن وأمان وكرامة".

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وأعلنت الخارجية الأمريكية سيطرتها على الحركة الجوية في مطار كابول الدولي لستهيل عملية إجلاء القوات الأمريكية وموظفي البعثة الدبلوماسية والمتحالفين والمتعاقدين الأفغان.

وبحسب "سي إن إن" الأمريكية، قال بيان الدفاع والخارجية الأمريكيتين:"غدًا وعلى مدار الأيام المقبلة، سننقل إلى خارج البلاد آلاف المواطنين الأمريكيين الذين كانوا مقيمين في أفغانستان، بالإضافة إلى الموظفين المعينين محليًا في البعثة الأمريكية في كابول وعائلاتهم وغيرهم من المواطنين الأفغان المعرضين للخطر بشكل خاص".

وأضاف البيان:"سنقوم بتسريع عملية إجلاء آلاف الأفغان المؤهلين للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة الأمريكية، وصل حوالي 2000 منهم بالفعل إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين. بالنسبة لجميع الفئات، سيستمر نقل الأفغان الذين أجازوا الفحص الأمني ​​مباشرة إلى الولايات المتحدة. وسنجد مواقع إضافية لأولئك الذين لم يتم فحصهم بعد".

بينما قالت ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلصت عدد الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة للأفغان الذين عملوا إلى جانب الولايات المتحدة، لأنها تعطي الأولوية لإجلاء الأفراد الأمريكيين من البلاد.

واشترك مع الولايات المتحدة في البيان كل من: أستراليا والنمسا وجزر البهاما وبلجيكا وبوركينا فاسو وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وجمهورية التشيك والدنمارك وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وإستونيا والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وولايات ميكرونيزيا الموحدة وفيجي وفنلندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا وغانا واليونان وجواتيمالا وجويانا وهايتي وهندوراس وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليبيريا وليشتنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا وجزر مارشال وموريتانيا وناورو وهولندا ونيوزيلندا والنيجر والنرويج وبالاو وبنما وباراجواي وبولندا والبرتغال وقطر وكوريا الجنوبية وجمهورية قبرص ورومانيا وسيراليون وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا وسورينام  والسويد وتوجو وتونجا وأوغندا وبريطانيا وكرانيا واليمن.

طالبان أفغانستان الخارجية الأمريكية الأفغان مطار كابول كابول

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