لن أنحني أمام طالبان.. نائب رئيس أفغانستان يعلن عدم هروبه من البلاد

أعلن أمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغاني أشرف غني، أنه لم يفر مثل رئيسه من أفغانستان مؤكداً أنه لن ينحني أمام حركة طالبان الإرهابية التي تستولي الآن على الحكم.

وكتب أمر الله صالح على عبر تويتر:"على أرضي. مع الشعب. من أجل هدف وغاية حقيقية . بإيمان راسخ بالحق. شرعيتنا هي مقاومة القمع المدعوم من باكستان والديكتاتورية الوحشية".

وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق أنه "قرر مغادرة البلاد لمنع المذبحة" دون ذكر موقعه، لكن أشارت وسائل إعلام إلى أنه توجه وعائلته إلى سلطنة عمان.

من جهته، أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم أن الحرب انتهت في أفغانستان، وأن نوع الحكم وشكل النظام في أفغانستان سيتضح قريبا.

وقال: "نطمئن الجميع أننا سنوفر الأمان للمواطنين والبعثات الدبلوماسية. نحن مستعدون للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنكفل لهم الحماية الضرورية".