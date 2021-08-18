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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة 2.5 طن لحوم واسماك ودواجن غير صالحة في الإسكندرية

ضبط لحوم غير صالحة
ضبط لحوم غير صالحة الأدمي

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛  الجهات التنفيذية بشن حملات مكبرة لضبط أي لحوم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

 شدد محافظ الإسكندرية علي ضرورة المرور الدوري علي الأسواق والمحال وغيرها لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في اطار توجيهات الحكومة بالحرص على صحة وسلامة المواطن.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية؛ شنت مديرية الطب البيطري في الإسكندرية وإدارة شرطة التموين عدة حملات برئاسة اللواء دكتور يوسف شباط، والتي  أسفرت عن التحفظ  على ما يقرب من 2.5 طن لحوم واسماك  ودواجن  غير صالحة للاستهلاك الادمي أو مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و تحرير 13محضر  شرطي للمخالفين.

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ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن المديرية تعمل على تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق لضبط أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي والمجهولة المصدر لمنع تداولها بين المواطنين.

وأشار إلى أن المديرية تعمل على توفير اللحوم و الدواجن المذبوحة داخل المجازر بكميات كافية للحد من انتشار اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الادمي،  مؤكدا انه خلال الأيام الماضية تم ضبط 140 كيلو اسماك  غير صالحة، و41 كيلو دواجن غير صالحة ومذبوحة بمجزر غير مرخص، و33 كيلو لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الادمي، و 15 كيلو كبدة فاسدة ، 2038 كيلو دواجن مذبوحة خارج المجازر.

الاسكندرية الثانوية العامة محافظة الاسكندرية الطب البيطري خارج المجازر محافظ الاسكندرية

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