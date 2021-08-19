وزير التعليم: لجوء أولياء الأمور للدروس الخصوصية التقليدية هبّط مستوى الطلاب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن لجوء أولياء الأمور لظاهرة الدروس الخصوصية التقليدية لأبنائهم سبب هبوط مستوى الطلاب، مؤكدا أن النظام الجديد مختلف عن السابق.

وأضاف الدكتور طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه تم عقد ثلاثة إمتحانات تجريبية للطلاب خلال العام الدراسي الحالي، وذلك من أجل التدريب على الإمتحانات قبل الإمتحان النهائي.

النظام الجديد للإمتحانات، لم يكن من بداية هذا العام

وتابع الدكتور طارق شوقي أن النظام الجديد للإمتحانات، لم يكن من بداية هذا العام، مؤكدا أنه قد بدأ منذ 3 سنوات .

وأشار شوقي إلى أن تطوير التعليم لم يعد إختياريا لكنه أصبح ضرورة حتمية مؤكدا أنه غيرنا طريقة التعليم للطلاب لقياس مستوى الفهم .

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن نسب التظلمات انخفضت، مؤكدا أن طلاب الثانوية العامة هذا العام سيدخلون كليات محترمة، مؤكدا “نعيد فحص إجابات الطلاب الراغبين إذا أرادوا ذلك”.