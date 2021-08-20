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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

واقعة مسيئة متداولة على السوشيال ميديا.. شباب يعتدون على مسن وزوجته بالضرب

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يتم فيه التعدي على رجل مسن وزوجته من داخل عقار بمنطقة عين شمس، من قبل ثلاث شباب.

 

وظهر بالفيديو مشاجرة داخل فى مدخل عمارة بمنطقة عين شمس، وقام فيها شاب ومجموعة من الأشخاص بالاعتداء على رجل مسن وزوجته بالضرب بالشباشب واللكمات العنيفة، وخرج الأمر عن السيطرة.

 

ووثق مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة، قيام هؤلاء الأشخاص بالتفاوض مع ذلك المسن الذي حاول أن يبعدهم عن طريقه، لكنهم تهجموا عليه بالضرب، وقام أحدهم بضرب زوجته بطريقة مهينة.

 

وشاهد البعض الواقعة بدون ردة فعل وكأنه فيلم سينمائي يحدث أمامهم، دون التدخل والدفاع عن المرأة المنتقبة والرجل المسن الذين تعرضوا للضرب المبرح.

 

وأثارت الواقعة غضب رواد السوشيال ميديا، وطالبوا بمحاسبة هؤلاء الشباب، رفضا للذل والاهانة التي وقعت على المسن وزوجته.

 

وجاءت تساؤلات كثيرة حول أسباب الواقعة، وردة فعل الجيران السلبية، ومدى قسوة هؤلاء الشباب اتجاه رجل مسن وامرأة ضعيفة، وجاءت التعليقات غاضبة من فعل هذه الواقعة.
 

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ردود أفعال بعض رواد السوشيال ميديا رواد السوشيال ميديا واقعة ضرب التعدي بالضرب اخبار السوسيال تداول رواد مواقع التواصل

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