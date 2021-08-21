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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ شريف مدكور.. وكيف وقع محمد رمضان في فخ التكرار؟

نجوم الفن
نجوم الفن

نشر موقع صدى البلد الإخباري عدد من الأخبار الفنية التي حازت على اهتمام ومتابعة كثير من متابعيه، ولذا حرص الموقع على نشر هذه الأخبار مجمعة في السطور التالية:

 

بعد طرح أغنية على الله .. كيف وقع محمد رمضان في فخ التكرار
 

استطاع الفنان محمد رمضان، أن يحقق نجاحا كبيرا بمجرد دخوله عالم الغناء والذي جاء عن طريق مشاركته في أحد الإعلانات الدعائية عام 2018، ومن ثم اتجه رمضان للغناء بجانب التمثيل وطرح عددا كبيرا من الأغاني الخاصة به كان على رأسها أغنية “نمبر وان”، ومن ثم “الملك”، وجيشنا صعب"، و"مافيا".

 

شريف مدكور يطمئن متابعيه على حالته الصحية
 

كشف الإعلامي شريف مدكور، عن معاناته مع مرض الصفرا " فيروسa" والذي لازمه السرير لمدة طويلة وكتب شريف مدكور عبر حسابة بـ “إنستجرام” قائلا: "بقالي ١٨ يوم نايم في السرير بس الحمد لله في تحسن".
 

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور
 

الرجال ممنوع عليهم الدخول إلى صالون نادين نجيم بتاتاً، فهو مكان مخصص للسيدات فقط. وإذا حاول أحدهم كسر هذه القاعدة، فإن زهرة وابتسام (نهلة داوود) ورشا (زينة مكي) ولينا (لين غرّة) سيقفن له بالمرصاد، ضمن الكوميديا الاجتماعية "صالون زهرة" من كتابة نادين جابر وإخراج جو بو عيد، وهو من "عروض شاهد الأولى"، ويعرض لأول مرة وحصريّاً على "شاهد VIP".
 

التفاصيل الكاملة لـ مهرجان عمان السينمائي الدولي .. 51 فيلما بمشاركة مصرية.. وقائمة لجان التحكيم في مختلف المسابقات بالأردن
 

أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم عن اختياره واحدا وخمسين فيلما من ست وعشرين دولة ستتنافس على مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة، وذلك ضمن نسخته الثانية الحضورية، المزمع إقامتها هذا العام في الفترة الممتدة بين الثالث والعشرين وحتى الحادي والعشرين من أغسطس الجاري.
 

الجمهور يطارد هنادي مهنا.. لهذا السبب
 

تصدرت الفنانة هنادي مهنا، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نشرها عدة صور لها وهي فاقدة الوزن بشكل مُلفت، الأمر الذي أثار فضول المتابعين.

 

بالصور.. أبرز مشاهد حفل تامر حسني في الساحل الشمالي
 

أحيا الفنان تامر حسني، حفلا غنائيا مبهرا حيث تفاعل الجمهور مع الأغاني الجديدة التي حرص نجم الجيل على غنائها وذلك على خشبة المسرح الروماني مساء أمس بالساحل الشمالي.

مخرج مسلسل صالون زهرة: حكايات ومواقف تفاعلية نرويها في 15 حلقة
 

انطلق  مسلسل "صالون زهرة" على "شاهد VIP" اعتباراً من أمس 19 أغسطس، من كتابة ندين جابر، إخراج جو بوعيد، وبطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود.
 

الكمال لله وحده.. حمو بيكا يرد على منتقدي كتاباته على فيس بوك
 

علق مطرب المهرجانات حمو بيكا على هجوم بعض الناس عليه بسبب كتاباته على صفحته الشخصية بفيس بوك.

طب وايه يعني عندي  اخواتي وقرايبي بيقرولي وبيكتبولي اللي انا عايزه؟  .. ببساطه محدش فينا اتولد عارف كل حاجة! كلنا كنا مغيبين عن كل حاجة  وكلنا جهلة  الدكتور جاهل عن المحاماة  والمحامي جاهل عن المحاسبة  والمحاسب جاهل عن المهندس "الكمال لله وحده “- محدش كامل”.
 

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