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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. وائل الفشني ولينا شماميان يشعلان مهرجان قلعة صلاح الدين

وائل الفشني
وائل الفشني

يقدم المطرب وائل الفشني حفلا فى الثامنة مساء اليوم، السبت 21 أغسطس، على مسرح محكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الـ29.

يتضمن حفل وائل الفشني مجموعة من الأعمال الغنائية منها “ما تدمعيش يامايا، واحة الغروب، ممكلة الغجر، تتر بداية مسلسل طايع، ماشى وشايل فوق كتافى حمل، الهروب، عينى آه، يا مدعى الكبر، ادعوك، فاح المسك، انا جايلك، يا عاشقا، انا لو شكيت اللى بيا” وغيرها.

يليه وفى العاشرة مساءً تقدم المغنية السورية لينا شماميان باقة مميزة من أشهر أعمالها الخاصة، منها “بالي معاك، هالأسمر اللون، على موج البحر، هنشوف ونعيش”، وغيرها، إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة بأسلوبها المميز.

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مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى يواصل وهجه الفني بـ الأوبرا

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وائل الفشنى ولينا شاماميان فى قلعة صلاح الدين

افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين 

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أطلقت أمس وسط إجراءات احترازية متكاملة  لمواجهة فيروس كورونا، وبحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء أمس، بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا.

كما حضر افتتاح المهرجان  على مسرح المحكى الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، بالإنابة عن الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا الذى اعتذر لظروف صحية، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة، ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب.

 

الأعرق.. صباح البلد يستعرض فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى، في دورته الـ29.

وقال محمد منير، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، إن المهرجان يعد واحدا من أهم وأعرق المهرجانات التي تشرف على تنفيذها الأوبرا المصرية، منوها إلى أن المهرجان سيستمر لمدة 16 يوما.

وأضاف "محمد منير" أن المهرجان سيضم 31 حفل فني، مشددا على أن المهرجان يضم العديد من النجوم الكبار.

وأكد الموسيقار على شرف أهمية المهرجان، مسترسلا: “المهرجان ملتقى للفن المصري تشرفت بحضوري المهرجان”.

وأشاد الفنان أحمد جمال بتنظيم المهرجان، متابعا: "مهرجان محكي القلعة هو بونبوناية السنة".

 

نادية مصطفى عن مهرجان القلعة: متنفس الشعب وفرحت بعودته مرة أخرى

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرا من مهرجان القلعة، والذي يواصل فعاليته الفنية بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين بالوطن العربي.

وقالت الفنانة نادية مصطفى، خلال التقرير، إن مهرجان يمثل متنفسا للشعب المصري، والناس البسطاء، والذين يحبون الفن، معقبة: "فرحت أوي إنه رجع السنة دي بعد غيابه العام الماضي".

من جانبه، قال الفنان محمد الحلو: “بنستنى المهرجان ده كل سنة، لأنه بقا تفاعل بين الفنانين والناس ، وإحنا بنحاول نقدملهم أفضل ما عندنا”.

وعبر الجمهور عن حبهم للمهرجان، وانتظارهم له في كل عام، وأشادوا بالنظام الجيد الذي ظهر به المهرجان، وموقعه العريق بالقلعة.

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