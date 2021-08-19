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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وائل الفشنى ولينا شاماميان فى قلعة صلاح الدين

صدى البلد

ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الـ 29، يقدم المطرب وائل الفشنى حفلا فى الثامنة مساء السبت 21 أغسطس على مسرح محكى القلعة. 

يتضمن الحفل مجموعة من الأعمال الغنائية منها “ما تدمعيش يامايا، واحة الغروب، مملكة الغجر، تتر بداية مسلسل طايع ، ماشى وشايل فوق كتافى حمل، الهروب، عينى آه، يا مدعى الكبر، أدعوك، فاح المسك، أنا جايلك، يا عاشقا، انا لو شكيت اللى بيا وغيرها”. 

يليه وفى العاشرة مساءً، تقدم المغنية السورية لينا شاماميان باقة مميزة من أشهر اعمالها الخاصة، منها “بالي معاك، هالأسمر اللون، على موج البحر، هنشوف ونعيش” وغيرها، إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة بأسلوبها المميز.

مهرجان مسرح وائل الفشني الغناء قلعة صلاح الدين المطرب وائل الفشني لينا شاماميان الموسيقى العربية

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