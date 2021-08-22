أخبار الفن.. موعد ومكان جنازة وعزاء حماة محمد رمضان.. القصة الكاملة للمعركة الكلامية بين مها أحمد والجمهور

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار الفنية التي حازت اهتمام ومتابعة كثير من متابعيه، ولذا حرص الموقع على نشر أبرزها.

من الرقص لغلق التعليقات.. القصة الكاملة للمعركة الكلامية بين مها أحمد والجمهور

نشرت الفنانة مها أحمد عدة فيديوهات عبر قصتها على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مها أحمد في الفيديوهات وهي ترقص مع إبنها فى حفل محمد رمضان في الساحل.

أنا جاي من الساحل| محمد رمضان يكشف موعد ومكان جنازة وعزاء حماته

أكد محمد رمضان في تصريح خاص لـ صدى البلد عن موعد عزاء والدة زوجته نسرين.

أول رد فعل من سمية الخشاب عقب عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني

شاركت سمية الخشاب متابعيها صورة غامضة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عقب إعلان طليقها الفنان أحمد سعد زواجه مساء اليوم السبت.

وائل الفشني يتألق.. وجمهور القلعة يغني مع شاماميان الموشحات

استمر مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الـ 29 الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الكشف عن التجليات الابداعية الشابة ففى ليلة فنية جمعت مصر وسوريا تالق النجم وائل الفشنى فى سهرة مميزة مزجت بين الطرب والانشاد الدينى ووسط حشد جماهيرى.

إهانات وسخرية .. مشاهير تعرضوا للتنمر على السوشيال ميديا آخرهم هنا الزاهد

تعرض عدد كبير من النجوم للتنمر من قبل متابعيهم عبر السوشيال ميديا، وكان أحدث هؤلاء النجوم الفنانة هنا الزاهد، نستعرض لكم أبرز النجوم من خلال التقرير التالي.

بسمة: شعرت باختناق مع أول تجربة غطس في ماكو.. وفكرت في الانسحاب

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم «ماكو» عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، عن موعد طرح الفيلم في السينما، يوم الأربعاء 1 سبتمبر المقبل.