إهانات وسخرية .. مشاهير تعرضوا للتنمر على السوشيال ميديا آخرهم هنا الزاهد

تعرض عدد كبير من النجوم للتنمر من قبل متابعيهم عبر السوشيال ميديا، وكان أحدث هؤلاء النجوم الفنانة هنا الزاهد، نستعرض لكم أبرز النجوم من خلال التقرير التالي:

هنا الزاهد

وجهت الفنانة هنا الزاهد عبر صفحتها على موقع التغريدات القصيرة تويتر رسالة إلى المتنمرين خاصة بعد تعرضها للتنمر على صوتها.

وعلقت هنا الزاهد، من خلال تغريدتها على تويتر قائلة: «الشخص المتنمر هو بهلوان أو مريض نفسي، يتهكم على الآخرين بالإساءة اللفظية أو البدنية ليُظهر نفسه للآخرين إحساسه بالنقص وعدم الاتزان » .

وتلقت هنا الزاهد رسائل دعم من جمهورها ومتابعيها، بعد التنمر عليها، حيث علقت إحدى المتابعات قائلة: «بالعكس، هنا الزاهد صوت وشخصية جميلة وكيوت»، ورد شخص آخر فائلًا: «أقسم بالله أجمل مافيكي صوتك أوعي تحاولي تعملي أي حاجة فيه، هنا الزاهد كل من يراك يعشقك بدون أى مقدمات، أتمنى لكي كل الخير عزيزتي ولا تنشغلي بأي سفيه يشغل بالك».

وواصل عدد كبير من النشطاء رفضهم للتنمر على هنا الزاهد بشكل مكثف، فعلت فتاة قائلة: «صوتك مميز ويعجبني أول مرة شفت مسلسل لك صوتك جذبني وأصبحتي مميزة جدا بالصوت الجهور وكأنك مذيعة لأفضل القنوات الإخبارية، ارفعي من معنوياتك وثقي بنفسك دائما»، ثم انقلبت انتقادات المتنمرين عليه.

كما علق أحد النشطاء قائلًا: «الشخص المتنمر هو الشخص المليان بـ نقاط الضعف ومش عارف لا يحسن منها ولا يتعامل معها ف يروح يتنمر على خلق الله وبالنسبة ليه دي نقطة قوة مع الأسف».

لقاء الخميسي وزوجها

تعرض محمد عبد المنصف زوج الفنانة لقاء الخميسي، لتنمر كبير بعد المباراة التي جمعت وادي دجلة بالزمالك، حيث إنه لم يكن يتوقع جمهور الزمالك ولاعبوه أن يجدوا سدا منيعا في حراسة المرمى اسمه محمد عبد المنصف، يمنع كل محاولات الزملكاوية من عبور مرماه.

وظهرت لقاء الخميسي عبر تطبيق زووم مع الإعلامية لميس الحديدي ، تكشف عن أسرار وكواليس معاناة أسرتها مع الكرة في ظل الحملات التي يتعرض لها محمد عبد المنصف في الملعب وخارجه.

وعلى الرغم من هدوء عبد المنصف ، وعدم تركيزه والتفاته للسباب والأقاويل، غير أن الفنانة لقاء الخميسي زوجته قالت إنها لا تستطيع السكوت على ذلك، وخاصة أن له أولادا وعائلة يتأثرون بهذا الكلام.

وقالت لقاء: "التنمر على أوسة موجود منذ 16 عاما من يوم ما عرفته ولم يكن وقتها متاحا منصات للسوشيال ميديا، بس كنا بنسمعه وقتها في الملعب أو عبر رسائل نصية، لكن مع مرور الوقت ترك زوجي نادي الزمالك ومن بعدها صارت حياتنا أكثر هدوءًا.

وأضافت لقاء الخميسي: "فيه حاجتين بيهموني أن لازم الناس تتقبل الآخر حتى لو مش بيحبوه، لأنه مفيش داعي للخروج عن الحدود المسموحة، وإذا كنت أنت كمتنمر كارهه لا فيه ناس تانية بتحبه وبتجيبوا وبتدفعله فلوس عشان يشتغل، وفي نفس الوقت لازم تحترموا عيلته والطابور اللي ماشي وراه ومشاعرهم".

وأكدت :"كان بيتعرض للشتايم في الملعب وكنت بسمعهم ومع ذلك كمل، وأعتقد أوسة لما راح وادي دجلة شهد حالة من الهدوء والاحترام من قبل الإدارة والمدربين الأجانب، ولازم تشوفوا الفيديوهات اللي عاملينها المدربين ليه، ادوله الثقة وأن يبقى في الوضع الراهن، وهو رجل صاحب تحدي لا يفرق معه العمر ولا الأقاويل".



يسرا

عبّرت يسرا عن معاناتها مع مواقع التواصل الاجتماعي وذلك أثناء حلقتها في برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON.

أكدت يسرا أن هذه المواقع أصبحت وسيلة للإيذاء وإبعاد الناس عن بعضهم البعض، وتحتاج لتوازن دقيق من الإنسان في استخدامها، قائلة: "طبعا بنبسط لما بقرأ تعليقات حلوة، كلنا بننبسط، إنما تلاقي واحد تاني داخل يشتم وبس، من باب اللي هو ضايقته ونرفزته وريني هترد ازاي، بس برضو مبردش.. أنا بشتري دماغي أوي ومبقفش عند الحاجات دي، لأن حواليا حب من ناس كتير وبعرف أحب الناس".

محمد مهران وزوجته

تعرض الفنان محمد مهران، للتنمر هو وزوجته خلال شهر العسل منذ فترة، بسبب صورة لهما معا

وقال محمد مهران في تصريحات لـ "صدى البلد" أن هذا الموقف لم يمنعه من مشاركة صور مع زوجته على مواقع التواصل الإجتماعي ولفت إلى أنه يتعامل مع مواقع السوشيال ميديا بحرص وقلة، وأوضح أنه يرد على من يهاجمه على السوشيال ميديا أو يتنمر عليه بـ"ربنا يسامحك".



وكان محمد مهران قد قال لـ صدى البلد إن ولادة أبنه زين غير بداخله أشياء كثيرة، لافتا إلى أن نجاح مسلسل لؤلؤ الذي كتب السيناريو والحوار الخاصين به هو رزق أبنه زين.



وكان محمد مهران قد رد على إنتقاد بعض الجمهور للثراء الفاحش والسريع لشخصية لؤلؤ في المسلسل الذي يحمل نفس الإسم.



وقال، أن ما حدث مع لؤلؤ ليس غريب، فهناك عدد من المغنيين الشعبيين لديهم أموال مبالغ فيها، لافتا إلى أنه تواجد في أحد الحفلات المهمة ووجد بها مطربا شعبيا وتاريخه ليس سوى أغنية واحدة، وسط تواجد من كبار النجوم.



يذكر أن مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.



يسرا اللوزي

استقبلت الفنانة يسرا اللوزي، تعليقا مسيئا عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، من أحد المتابعين، الذي تنمر على ابنتها الصماء، وسخر منها.

في البداية نشرت يسرا اللوزي صورا لها -من كواليس حلقتها مع الاعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة CBC- وعلقت قائلة: «سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتى مع الإعلامية منى الشاذلى بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادى بادى" والدكتور سامح يسرى من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر، شكرًا لجمهورى العزيز و لكل من ساهم فى نجاح هذه الحلقة».

وتفاجأت يسرا اللوزي، بتعليق أحد المتابعين الذي كتب: «ماشي يا أم الطرشة»، لترد عليه «اللوزي» وتلقنه درسًا في الذوق وكتبت: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح... أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم"، ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها».

كريم فهمي

تعرض كريم فهمي للتنمر حيث علقت متابعة على صورته مع ابنته نعومي قائلة "ده مش بوس ده تحرش".

وقام عدد كبير من متابعي صفحة كريم فهمي بالرد عليها، فيما حاول شقيقه أحمد فهمي التدخل ولكن كريم رد عليه: خليك انت الناس قامت بالواجب.

شريف منير

تعرض الفنان شريف منير ، للتنمر على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بعد صورته مع بنتيه الطفلتين.

بدأت الأزمة عندما شارك النجم شريف منير جمهوره، صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت في الصورة ابنتاه كاميليا وفريدة، وكتب معلقا على الصورة: " فريده شريف منير اللى قاعده .. كاميليا شريف منير اللى نايمه.. تصوير: كاميليا شريف منير".

بينما لاقت الصورة العديد من التعليقات المسيئة من قبّل الجمهور بسبب اعتراضهم على ملابس ابنتيه.

يسرا اللوزي

ظهرت حالة من التضامن على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ، مع الفنانة يسرا اللوزى بعد إساءة احد المتابعين لها، ولذلك تصدرت الفنانة يسرا اللوزى وابنتها التى تبلغ من العمر 6 سنوات مؤشرات البحث وقت الأزمة.

- البداية

نشرت الفنانة يسرا اللوزى ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورا لها من حلقتها مع الاعلامية منى الشاذلى ، وكتبت معلقه " سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتى مع الإعلامية منى الشاذلى بالإشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادى بادى" و الدكتور سامح يسرى من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر.

شكرًا لجمهورى العزيز و لكل من ساهم فى نجاح هذه الحلقة... "



- متابع يصفها بـ " ام الطرشة "

تفاجأت الفنانة يسرا اللوزى ، بمتابع يعلق على الصور " ماشى يا أم الطرشة " ، وقامت بالفنانة بالرد عليه وتلقنه درسًا في الذوق وكتبت: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح... أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم"، ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها».





نيرمين الفقي

شنت الفنانة مى عمر، هجوما كبيرا على احدى متابعيها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "؛ بسبب تنمرها على الفنانة " نيرمين الفقي".

جاء ذلك، بعد تعليق المتابعة لها، على احدى الصور من مسلسل " لؤلؤ"، قائلة: "المسلسل بجد تحفه الديكور و الملابس و التصوير و الممثلين و الكاست، بس بصراحه نرمين الفقي بان عليها الكبر، وعجزت، وبلدي اوي، بصراحه مش مقتنعه بيها في دور نجمه مهمه، ليه وقع الاختيار عليها؟، مع ان كان ممكن تجيبوا شيرين رضا مثلا، اشيك بكتير، ومتواجده وعندها حضور، مش راحت عليها زي نيرمين الفقي "

وردت عليها الفنانة مى عمر " شكرا على رأيك في المسلسل بس عايزة اقولك علي حاجه كل كاست العمل نجوم كبار و مهمين و اضافوا للمسلسل و ميصحش ابدا تدخلي علي صفحتي الشخصيه و تغلطي في زمايلي و نيرمين الفقي ممثله مهمه اتشرفت انها شاركت في مسلسل لؤلؤ و حقيقي كلنا فالمسلسل اخوات و اصحاب و حبايب و مش هاسمح لحد يغلط في زمايلي اللي بحبهم و بحترمهم كلهم "



إبن محمد رمضان

علق الفنان محمد رمضان، على تنمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ابنه علي بعد نشر صورة له مؤخرا.

وقال محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي” فيسبوك”: "انا فخور بلوني ولون ابويا واولادي .. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض ".