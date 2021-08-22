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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأولى في تاريخ الدوحة.. أمير قطر يعلن موعد انتخابات مجلس الشورى

تميم بن حمد آل ثاني
تميم بن حمد آل ثاني

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد ، مرسوما أميريا يقضي بتحديد موعد انتخابات أعضاء مجلس الشورى.

 

ونص المرسوم على أن يحدد يوم السبت الموافق 2 أكتوبر  المقبل، موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

 

كما نص المرسوم على أن يدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد.

 

وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره. وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

 

من جانبه، دعا رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في أول انتخابات تجرى في تاريخ دولة قطر لتشكيل مجلس الشورى المنتخب.

 

وأكد بن عبدالعزيز آل ثاني أن هذه الانتخابات، وهي الأولى في تاريخ دولة قطر، ويجب المحافظة عليها.

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