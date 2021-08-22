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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتهاء خلافهما.. أحمد فهمي يصل مسجد الشرطة للعزاء في حماة محمد رمضان

محمد رمضان
محمد رمضان

حرص النجم احمد فهمي على التواجد داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء للنجم محمد رمضان ؛ في وفاة والدة زوجته.

 

ويعد هذا الظهور هو الأول لأحمد فهمي برفقة محمد رمضان بعد انتهاء خلافهما منذ فترة.

 

بدأ عزاء حماة الفنان محمد رمضان والذى يقام فى مسجد الشرطة بمدينة 6 اكتوبر بعد صلاة المغرب مساء اليوم.
 


وكان أول الحضور الشيخ محمود الشحات أنور والنائب البرلماني علاء عابد.

 

ونشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن وجود 5 أتوبيسات لنقل المعزين فى حماته الى مسجد الشرطة.
 

أحمد فهمي

 

وقال محمد رمضان : “موجود ٥ أتوبيسات إمام مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين لنقل الناس إلى #مسجد_الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر حرصاً على سلامة الحضور عظم الله أجركم”.

الشيخ محمود الشحات أول الحضور في عزاء حماة محمد رمضان.. فيديو

منعا للزحام.. محمد رمضان يعلن توفير 5 أتوبيسات لنقل المعزين لمسجد الشرطة

 

نقل العزاء 

قرر الفنان محمد رمضان نقل عزاء حماته من مسجد الحامدية الشاذلية إلى مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر بعد صلاة المغرب حرصا على عدم تكدس الحضور ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وكان  الفنان محمد رمضان قد أعلن عن موعد عزاء والدة زوجته التي وافتها المنية مساء أمس.

 

وكتب محمد رمضان عبر حسابة بإنستجرام "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت اليوم والدة زوجتي .. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان يسكنها الله فسيح جناته .. العزاء اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب".

أحمد فهمي 

 

وتوفيت حماة محمد رمضان مساء أمس السبت، وكانت زوجة محمد رمضان تتواجد في الساحل الشمالي برفقة أبنائها وزوجها.

 

وفور علمها بخبر وفاة والدتها عادت مع زوجها محمد رمضان للقاهرة من أجل دفن والدتها ونقلها إلى مثواها الأخير.

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