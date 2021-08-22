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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد استئصال جزء من القولون.. أول صورة لـ نضال الشافعى فى المستشفى

نضال الشافعى
نضال الشافعى

حاولت أسرة الفنان نضال الشافعى طمئنة جمهوره من خلال نشر أول صورة له من المستشفى بعد أن أجرى عملية جراحية فى القولون داخل أحد مستشفيات المهندسين. 

وكشفت زوجة الفنان نضال الشافعى تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد أن تعرض لأزمة صحية شديدة بسبب انفجار القولون.

وقالت زوجة نضال الشافعى فى تصريح لـ “صدى البلد”: أجرى نضال عملية جراحية استئصال فيها جزء من القولون وذلك بعد انفجاره".

وأضافت زوجة نضال الشافعى أن حالته غير مستقرة حاليا ولذلك ننتظر الطبيب المعالج له حيث لم يتم تحديد موعد حتى الآن لخروجه من المستشفى وأجرى العملية فى أحد المستشفيات بالمهندسين.

وأصيب نضال الشافعى بانفجار فى القولون بعد دخوله فى أزمة مع منتج فيلم “مينى بار” الذى يقوم حاليا بتصويره مع الفنانة منة فضالى.

مسلسل هجمة مرتدة 

كشف الفنان نضال الشافعي خلال ندوته في موقع صدى البلد عن تفاصيل وكواليس مسلسل هجمة مرتدة والاختيار 2، ودورهما في نشر الوعي لدى الشباب المصري.

قال نضال الشافعي :" أنا شايف إذا كنا بنقول أن مسلسل  الاختيار 2 بيجسد المؤامرة التي حدثت على البلد ،فنحن من الممكن أن نقول  بأن مسلسل هجمه مرتده ساهم هو الأخر في ذلك؛ فمن الممكن عندما نكتب اسم هجمه مرتدة نضع بين قوسين (اختيار 3)" .

أضاف نضال الشافعي:" لأن المسلسلين مرتبطين ببعضهما البعض، فهجمة مرتدة  تكشف قوى الشر في الخارج ومردودها وخيوط المؤامرة التي حدثت في مصر بعد عام 2011.

تابع نضال الشافعي :" أنا كمواطن عندما كنت أقرا  المسلسل أو المسلسلين بالتحديد وجدت كم الحقائق في هجمه مرتده انك كانسان عادي أوبسيط  هتتفاجأ بيها لانها من ملفات حقيقية، وستنبهر أن ذلك قد حدث.

استئصال جزء من القولون.. زوجة نضال الشافعى تكشف تفاصيل أزمته الصحية

نضال الشافعي يجري عملية جراحية بعد انفجار القولون

وقال نضال الشافعي :" الموضوع كبير،  ولولا اننا دولة مؤسسات كبيرة و قوية جدا ومن الناحية الأمنية الخارجية بتاعتنا عظيمه جدا، فأنا أرى أن مسلسلي “هجمة مرتدة والاختيار 2” كانا رسائل مباشرة وغير مباشرة لتشكيل الوعي عند المواطن البسيط ولزرع فكرة الانتماء والوطنية عند الشباب.

وأكد الفنان نضال الشافعي خلال ندوته في موقع صدى البلد أهمية الفن والأعمال الوطنية ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي في توعية الشعب وحماية المجتمع.

وقال نضال الشافعي :"الاعمال الوطنية تعد أعمال متميزة ويعود ذلك إلى القائمين على الفن في مصر  من القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي".

أضاف نضال الشافعي :" القيادة السياسية ودور الأعمال الوطنية  في قدرتها على حماية المجتمع والوطن و انها تقدر تساعد البلد في التنمية الحقيقة وتشكيل وعي صحيح عند الناس ".

وتابع نضال الشافعي :"فعندما كنت في مؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي عند عرض  فيلم "الممر "فتحدث أنه يريد هذة النوعية من الافلام ؛ كل ستة أشهر علي الأقل".

واختتم :" فهذا يوضح الوعي الكبير لدى القوة السياسية في مصر وأهمية الفن وأنه يساعد على صيانة المجتمع ونفوس الشباب".    

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