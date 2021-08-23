ميرهان حسين تكشف عن تفاصيل عودتها للغناء.. خاص

أكدت الفنانة ميرهان حسين انها تستعد للعودة الى مجال الغناء خلال الفترة القادمة ، وذلك بعد انشغالها بمجال التمثيل .

وتابعت “ميرهان حسين ” فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : أقوم حالياً بعقد جلسات مع عدد من الشعراء والملحنين لاختيار عدد من الأغانى لأعود من خلالها الى الجمهور ،خاصة وأننى دخلت عالم الفن من البداية من بوابة الغناء .

واستكملت ميرهان حسين : التمثيل يحتاج الى وقت وتركيز وهو ما جعلنى أبتعد عن الغناء ، ولكن خلال الفترة القادمة سأطرح بعض الأغاني السينجل .

وكانت قد أعلنت الفنانة ميرهان حسين، عن مشاركتها في مسرحية "شمسية و4 كراسي"، ونشرت مجموعة صور من الكواليس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهرت فيها مع النجم أشرف عبر الباقي ونجوم مسرح مصر.

وكتبت ميرهان حسين، عبر الصور معلقة: "فرحانة جدا إني هاقف امثل على خشبة المسرح أول مرة في حياتي و فرحانة جدًا جدًا ان أول مرة دي هاكون مع النجم العظيم المحترم أستاذ اشرف عبد الباقي .. شكرًا يا استاذ على اختيارك ليا و يارب نعمل عمل يعجب الناس و يسعدهم .. فرحانة كمان بالعمل مع زمايلي العسل اللي بحبهم جدًا اوس اوس و توتة و انور ربنا يكرمنا يارب مسرحية شمسية و أربع كراسي قريبًا جدًا جدًا على مسرح الساحل نشوفكو هناك".

مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، المقرر عرضها للمرة الأولى في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4 يوم الخميس المقبل، يشارك عبد الرحمن في بطولة المسرحية النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث المسرحية التي يشارك في بطولته محمد عبد الرحمن بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.