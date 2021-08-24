بمواجهة مصر والسودان.. انطلاق بطولة كأس العرب للسيدات في القاهرة اليوم

يفتتح منتخبا مصر والسودان بطولة كأس العرب للسيدات 2021، التي يقيمها الاتحاد العربي لكرة القدم في نسختها الثالثة في القاهرة ـ بدايةً من اليوم الثلاثاء، وحتى 6 سبتمبر.



وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب اتحاد الشرطة عند الساعة الخامسة عصرا، فيما يتنافس في المباراة الثانية منتخبا تونس ولبنان عند الساعة التاسعة مساءً على نفس الملعب.



وتشهد البطولة مشاركة 7 منتخبات؛ هي: مصر وتونس والسودان ولبنان في المجموعة الأولى، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الأردن والجزائر وفلسطين.



وبدأ المؤتمر الصحفي بكلمة ترحيبية من عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيسة اللجنة المنظمة للبطولة السيدة سمر نصار، والتي ثمنت استضافة الاتحاد المصري لهذه البطولة، والذي يسعى لتوفير كل المتطلبات التي تضمن إنجاح البطولة، كما شكرت الدول على حرصها على المشاركة في البطولة مشيرة إلى سعي الاتحاد العربي لزيادة عدد الدول المشاركة في النسخ المقبلة.



وأعلنت نصار إقامة البطولة تحت شعار "#اختاري_التحدي"، الذي يتوافق مع الشعار الجديد الذي صممه الاتحاد العربي لكرة القدم والخاص ببطولة كرة القدم للسيدات 2021.



وقالت نصار: "نعم نريد أن نختار التحدي وأن يكون هذا هو شعار بطولة كأس العرب للسيدات لإدراكنا التام أن المرأة قادرة على التميز والتحدي ضد كل ما يحيط بنا من ظروف، من خلال الممارسات الرياضية، وإثبات أن المرأة قادرة على العطاء في كل الميادين".



وتحدثت نصار عن الورش التدريبية التي ستقام على هامش البطولة سعيا من الاتحاد العربي لكرة القدم على تطوير الكوادر النسوية العاملة خاصة في مجال التحكيم والتنسيق للمباريات ضمن الخطة المتبعة للجنة المرأة في الاتحاد.



من جهته، قال محمد كمال، المدير الفني للمنتخب الوطني، إن مصر تعود اليوم لتنظيم النسخة الثالثة من البطولة، التي تشهد مشاركة منتخبات متنوعة تضم خبرات مختلفة.



وأشار إلى أن منتخب مصر يسعى للظهور القوي خاصة في مباراة الافتتاح التي يلعب فيها غدًا أمام السودان.



فيما أكد فاروق الجبرا، المدير الفني لمنتخب السودان، سعيه للظهور بشكل مميز في البطولة بالرغم من حداثة المنتخب الذي يشارك للمرة الأولى، مشيرا إلى أهمية البطولة في رسم خارطة الطريق أمام المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.



من جهته، أكد المدرب التونسي سمير الأندلسي أن مشوار المنتخب لم يكن مفروشا بالورود حيث يواجه العديد من التحديات وبالرغم من كل الصعوبات إلا أنه اختار التواجد في البطولة والسعي للمنافسة بقوة، مشيرا إلى أهمية المباراة التي سيواجه فيها منتخب لبنان مساء غد.



في حين أكدت راضية فرتول، مدربة منتخب الجزائر، سعي فريقها للمحافظة على اللقب الذي سجله في النسخه الأولى من البطولة، إلا أنها أشارت أن الظروف لم تُسعِف المنتخب الجزائري للإعداد المبكر بسبب التحديات الصحية والانقطاع عن التدريب.



وغاب عن المؤتمر الصحفي مدرب المنتخب الفلسطيني سيمون خير، والذي سيصل إلى القاهرة في وقت لاحق اليوم.



كما أقيم الاجتماع التنسيقي للفرق المشاركة، الذي تم خلاله الإعلان عن تعليمات البطولة وكافة المتطلبات الخاصة بالفرق المشاركة وتحديد ألوان أطقم الفرق المشاركة والاطلاع على كل الأمور اللوجستية الخاصة بالفرق، كما عقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعها للوقوف على كافة التحضيرات الخاصة بالبطولة.