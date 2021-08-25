تفاصيل توفير 200 منحة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات |فيديو

كشف الدكتور محمد شعيرة رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، تفاصيل توفير 200 منحة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للدراسة بالجامعات الأهلية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "وظائف المستقبل تعتمد على الحاسبات والمعلومات وهناك تخصصات الطاقة والطيران والفضاء في كليات الهندسة تعتبر دراسات تخصصية مختلفة وعلوم المستقبل تعتمد عليها".

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وتابع محمد شعيرة: "الوظائف تطورت بشكل كبير مع التقدم التكنولوجي في كافة أنحاء العالم"، مضيفا:"في الجامعات الأهلية نحاول أن نوفر للخريجين وظائف مناسبة لهم عند التخرج وتناسب علوم المستقبل".

وأكمل محمد شعيرة :" المنحة تقدر بحوالي 72 ساعة معتمدة في الجامعات الأهلية"، مضيفا: "من يرغب الحصول على المنحة يدخل على موقع التسجيل الذي وضعته الوزارة للحصول على المنحة ويدخل بياناته والشهادات التي حصل عليه، ويتم فحص الشهادات ويتم ترتيب الطلاب طبقاً لتقديراتهم السابقة في فترة تواجدهم في الجامعة ويتم إجراء اختبارات لخريجي كليات الهندسة والحاسبات للقبول في المنحة".



وأعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن توفير 200 منحة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات؛ للدراسة في الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) للعام الجامعي 2021/2022، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تستهدف إتاحة الفرصة أمام الخريجين للحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات الحديثة؛ لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، لتتوافق مع سمات وظائف المستقبل، في إطار سياسة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة في كافة مؤسساتها، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.





