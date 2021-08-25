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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إشبيلية يتعاقد مع توماس ديلاني قادمًا من دورتموند

توماس ديلاني
توماس ديلاني

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، تعاقده مع الدنماركي توماس ديلاني، متوسط ميدان فريق بوروسيا دورتموند الألماني لمدة 4 سنوات.

ونشر نادي إشبيلية بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد فيه انتقال ديلاني للعب في صفوفهم بدءًا من الموسم الحالي ولمدة 4 مواسم.

وشارك ديلاني مع منتخب الدنمارك في 60 مباراة، وتأهل معهم لنصف نهائي كأس الأمم الأوروبية الأخيرة.

وبدأ ديلاني مسيرته مع كوبنهاجن الدنماركي، قبل الانتقال لفيردر بريمن، ومنه لنادي بروسيا دورتموند

ولعب ديلاني مع بروسيا دورتموند 3 مواسم وخاض معهم 61 مباراة مسجلًا 4 أهداف إضافة لصناعته 8 آخرين.

بروسيا دورتموند دورتموند اشبيلية الأمم الأوروبية كأس الأمم الأوروبية منتخب الدنمارك

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