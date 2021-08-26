فوائد مغلى الشعير لعلاج أمراض غير متوقعة تعرفى عليها

فوائد مغلى الشعير لصحتك عديدة فهو يمكن أن يصنع العجائب فى علاج العديد من الأمراض ويمكن شرب ماء الشعير ساخنًا أو باردًا وتأتي العديد من الفوائد الصحية للشعير من كونها مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية والتى تعد ضرورية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ، والمساهمة في حركات الأمعاء الصحية إليك أبرز فوائد ماء الشعير الأخرى

1-فوائد الشعير للاعصاب

يحتوي ماء الشعير على حمض الفيروليك ، وهو أحد مضادات الأكسدة التى تحافظ على صحة الاعصاب ويساعد ماء الشعير على حماية خلاياك من التلف الذي يسبب السرطان ويمنع نمو الورم.

2-فوائد الشعير المغلى للاملاح

يمكن أن يساعد ماء االشعير فى علاج التهابات المسالك البولية (UTIs) نظرًا لأنه مدر طبيعي للبول فهو يساعد على طرد السموم والبكتيريا المسببة للعدوى من الجسم.

يساعد على تطهير الكلى ويستخدم أيضًا لعلاج مشاكل مثل التهاب المثانة وحصى الكلى ومستويات الكرياتينين المرتفعة.

يوصى باستخدام ماء الشعير كمشروب صحي للحوامل فهو مثالي لأنه يعزز الهضم ويمنع الإمساك ويخفف من غثيان الصباح.

3-فوائد شرب الشعير على الريق

يحتوي ماء الشعير على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان ، ويمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وذلك بفضل أحتواء ماء الشعير على بيتا جلوكان وهو نوع من الألياف التى تساعد فى تقليل الكوليسترول الكلي و LDL والدهون الثلاثية ويمكن أن يساعد أيضًا في منع تصلب الشرايين ، وهي حالة يؤدي فيها سماكة جدران الشرايين إلى إعاقة تدفق الدم وزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يمكن أن يساعد ماء الشعير أيضًا في خفض ضغط الدم المرتفع ، وهو عامل آخر يساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

4-فوائد شرب الشعير مع الليمون



ينصح باستخدام ماء الشعير لمرضى السكر لأنه يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم و يساعد بيتا جلوكان على إبطاء امتصاص ال7صجلوكوز بعد تناول الوجبة ، مما يقلل من ارتفاع الجلوكوز والأنسولين.



يقال إن شرب ماء الشعير يطرد السموم ويمنحك بشرة صافية ومتوهجة و يساعد وجود مركب يسمى حمض الأزيليك في علاج حب الشباب الخفيف إلى المتوسط و تساعد مضادات الأكسدة في محاربة الجذور الحرة وتقليل علامات الشيخوخة.

كوب مليء بماء الشعير يساعد على عملية الهضم ويحفز عملية التمثيل الغذائي للدهون. يفيد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والبواسير والتهاب المعدة.

مع وجود عدد كبير من العناصر الغذائية ، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لمياه الشعير إلى تعزيز مناعتك.

فوائد ماء الشعير

5-فوائد مغلى الشعير للقولون



يقال إن شرب ماء الشعير يطرد السموم ويمنحك بشرة صافية ومتوهجة ويساعد وجود مركب يسمى حمض الأزيليك في علاج حب الشباب الخفيف إلى المتوسط و تساعد مضادات الأكسدة في محاربة الجذور الحرة وتقليل علامات الشيخوخة.

ويساعد كوب مليء بماء الشعير على عملية الهضم ويحفز عملية التمثيل الغذائي للدهون. يفيد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والبواسير والتهاب المعدة و يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لمياه الشعير إلى تعزيز مناعتك.

6-اضرار الشعير على الكلى

يعد ماء الشعير مدر للبول لذا لا تشرب أكثر من 6 أكواب في اليوم فقد يؤدي تناوله إلى تهيج المعدة والأمعاء كما يحتوى ماء الشعير على الغلوتين ويجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الجلوتين الابتعاد عن تناوله.

7-فوائد الشعير المغلى للتنحيف

المقادير: 1 كوب شعير ، 1.5 لتر ماء ، عصير ليمونة ، 1 ملعقة كبيرة عسل (اختياري) ، عود قرفة ، جذور زنجبيل

الطريقة: غلي الماء مع الشعير. اترك الوعاء على النار لمدة 30 دقيقة على الأقل ويصفي الخليط.

بصرف النظر عن شرب ماء الشعير ، يمكنك أيضًا إضافة الحبوب إلى السلطات واليخنات والخضروات المطبوخة على البخار.

تظهر الأبحاث أن محتوى الألياف في مياه الشعير يعمل على تحسين عملية الأيض لديك ، مما قد يساعد في إنقاص الوزن

وجدت الأبحاث المبكرة التي أجريت على الفئران أن الشعير يطلق هرمونًا يثبط الشهية في الأمعاء ويعتقد الباحثون أن هذا التأثير قد يساعد علاج أو منع السمنة و مرض السكري .

8-دعم نظام المناعة

قد يؤدي المستوى العالي من مضادات الأكسدة في ماء الشعير إلى تعزيز جهاز المناعة لديك و تحارب هذه العناصر الغذائية تلف الخلايا الذي يحدث بشكل طبيعي مع تقدم العمرو يرتبط تلف الخلايا ه، بمجموعة من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك السرطان.

تشير الدراسات إلى أن خصائص مضادات الأكسدة في الشعير لها قدرة فريدة على تحفيز وزيادة استجابة جهاز المناعة لديك أيضًا. قد يشجع هذا التأثير على التعافي بشكل أسرع ويساعد على حمايتك من المرض.

9-المخاطر المحتملة لمياه الشعير

ماء الشعير مصدر ممتاز للعديد من العناصر الغذائية ومع ذلك ، فإن خصائصه الغذائية يمكن أن تسبب مخاطر صحية لبعض الناس. تحدث مع طبيبك قبل إضافته إلى نظامك الغذائي للتأكد من أنه خيار آمن لك.



طريقة تحضير ماء الشعير

يختار الكثير من الناس إضافة نكهات طبيعية ، مثل الليمون ، إلى الماء لمنحه مذاقًا أفضل ولعمل 6 أكواب من ماء الشعير بالليمون ، سيحتاج الشخص إلى:

نصف كوب من الشعير

2 حبة ليمون (عصير وقشر)

نصف كوب عسل

6 أكواب ماء



يمكن لأي شخص اتباع الخطوات التالية لصنع ماء الشعير:

1-اشطف الشعير بالماء البارد حتى يصبح الماء صافياً.

2-ضعي الشعير في وعاء مع قشر الليمون و 6 أكواب من الماء.

3-يُغلى المزيج على نار متوسطة.

4- تخفض الحرارة ويترك على نار هادئة لمدة تتراوح بين 15 و 30 دقيقة.

5-صفي المزيج في وعاء عازل للحرارة وضعي الشعير جانبًا.

6-قلبي العسل حتى يذوب.

