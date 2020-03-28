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مرأة

10 فوائد لـ مغلي الشعير.. يتفوق على السبانخ

السبت 28/مارس/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يحتوي الشعير على نسبة عاليةٍ من الحديد والزنك والمنغنيز والنحاس والفوسفور، أثبتت الدراسات أنّ نسبة الكالسيوم فيه أكثر منه في حليب البقر بعشرة أضعافٍ، ونسبة الحديد فيه أكثر من نسبته في السبانخ بخمس مرات.

1) يساعد في التخلص من السعال الحاد. ويزيل خشونة الصوت الناتح عن نزلات البرد.
2) يساعد على إدرار البول. يسهم في التخلص من رمل وحصى الكلى.
3) يعمل على تهدئة الأعصاب
4) ومطفئ للعطش في أيام الحر الشديد. يعمل على تسهيل عملية الهضم داخل المعدة
4) يستخدم في تعقيم الجروح المتقيحة
5) يساعد على تقليل التهابات الأمعاء الدقيقة.
6) يقي القلب والدورة الدموية من الأمراض كما يعمل على حماية الشرايين من التصلب.
7) يعمل على تأخير ظهور مظاهر الشيخوخة باحتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات "أ، ج، هـ " التي تعمل على إطالة عمر الخلايا.
8- يقوي جهاز المناعة في الجسم.
9) يقلل من نسبة السكر في الدم، كما يعمل على تنظيم الضغط 
10) يساعد على تخليص القولون من الجفاف عن طريق امتصاصه لنسبةٍ عاليةٍ من الماء الموجود بالطعام والإبقاء على الفضلات لينةً

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