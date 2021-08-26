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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد شراب الشعير على الريق غير متوقعة تعرفى عليها

ماء الشعير
ماء الشعير

فوائد شراب الشعير على الريق غير متوقعة تعرفى عليها فيحتوي مياه الشعير على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، ولكنها منخفضة الدهون و يمكن أن يصل متوسط ​​كوب ماء الشعير إلى 700 سعرة حرارية أو أكثر بسبب هذا المحتوى العالي من السعرات الحرارية ، 

إليك فوائد شراب الشعير على الريق
 

1-فوائد شراب الشعير على الريق يخفض الكوليسترول

 

يمكن أن يؤثر شرب ماء الشعير أو شاي الشعير على مستويات الكوليسترول في الدم و تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام. تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في ماء الشعير أيضًا على التخلص من الجذور الحرة ، والتي يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يشعر به قلبك من التعرض للسموم.

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2-فوائد شراب الشعير على الريق وسكر الدم

 

 يمكن أن يمنحك شرب ماء الشعير غير المحلى ميزة التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم لغناه   بمضادات الأكسدة 

3- يعزز فقدان الوزن


يمكن أن يساعد محتوى الألياف في ماء الشعير  على جعل عملية الهضم أكثر انتظامً  كما يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. يعمل ماء الشعير على ترطيب جسمك  ومنحك الشبع ومنعك من تناول وجبة خفيفة بين الوجبات. يمكن أن يساعد ماء الشعيرأيضا  في إنقاص الوزن ، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة

 

فوائد ماء الشعير

4- غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة


ماء الشعير غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التى تساعد على  التخلص من الجذور الحرة .

5-يحسن الهضم


تحتوي الحبوب مثل الشعير على كميات عالية من الألياف التى تساعد على تحسين الهضم

6- قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان


 يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في الشعير في حماية القولون عن طريق طرد السموم وهى تحتوي أيضًا على حمض الفيروليك الذي قد يمنع نمو الأورام. 

7-يدعم جهاز المناعة


 يمكن أن تدعم مياه الشعير جهاز المناعة بطريقة مهمة أخرى. عند إضافة الحمضيات مثل الليمون إلى الشعير  مثل قشر الليمون أو قشر البرتقال ،فيصبح المشروب أكثر غنى  بفيتامين سي  ويصبح أكثر فائدة لصحتك.

المراجع ..healthline

 

فوائد شراب الشعير على الريق

 

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