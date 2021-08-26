محافظ أسيوط يلتقي وفد وزارة التنمية المحلية لمتابعة أنشطة وحدة السكان

ضمن أنشطة مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وفد وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية ومديرة مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي ينفذ بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA بدعم من الاتحاد الأوروبي لمناقشة ومتابعة الانجازات التي تمت منذ إنشاء الوحدة السكانية وتقديم الدعم الفني لفريق العمل حال وجود معوقات.

وذلك انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان في تنفيذ الأهداف السكانية للمحافظة .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وماجد مجدي مدير ادارة المنح والقروض بالادارة العامة للتعاون الدولي وعلاء فتح الله مسئول تحليل البيانات بالمشروع وفتحي صلاح مدير وحدة السكان بالمحافظة.



وقال محافظ أسيوط إن أجهزة الدولة تعمل على تحسين معدلات ومؤشرات القضية السكانية بأبعادها المختلفة من أجل السيطرة على الزيادة السكانية والتي تؤثر على معدلات الانجاز وتلتهم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما يحول دون شعور المواطنين بما تحققه الدولة من إرتفاع في معدلات التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة حالًيا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحقيق الأهداف المرجوة للمحافظة وتحسين المؤشرات السكانية ومؤشرات الخصائص البشرية.

ولفت إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية لوضع حلول نتيجة الرصد الواقعي للمشكلات ووضع خطط لرفع الوعي لدى المواطنين للحد من معدلات الانجاب ومنع التسرب من التعليم وزواج القاصرات وعماله الأطفال والقضاء على الأمية وغيرها من المشكلات المؤثرة في النمو السكاني.



كما عقد وفد الوزارة لقاءاً بمنسقي السكان بالوحدات المحلية بالمركز والمدينة والوحدات المحلية القروية ومديريات الخدمات وفروع الهيئات والشباب المتطوع بوحدة السكان بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة وذلك لمناقشة ما تم من إنجازات وتقييم أسلوب العمل وتوضيح الآليات المستخدمة ومؤشرات المتابعة والتقييم .



وقد طالبت الدكتورة فاطمة بضرورة حضور التدريبات التي يعقدها المشروع والحرص على التواصل الجيد وتفعيل لجان السكان بالمراكز واعاده تقييم لمنسقي السكان بالمراكز والقرى وبذل مزيد من الجهد لتحقيق نتائج ايجابية ومؤشرات فاعلة على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات المعنيه والشريكة في حل هذه القضية الهامة موضحة أن زيارة محافظة أسيوط جاءت لرفع كفاءة قوة العمل السكانية في رصد المشكلات السكانية من خلال متابعة المؤشرات والتنسيق ومتابعة تنفيذ الأنشطة فضلاً عن رفع كفاءة أعضاء وحدة السكان في إعداد تقرير عن أوضاع السكان بمراكز وقرى المحافظة.

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