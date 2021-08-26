عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن أنشطة مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"

محافظ أسيوط يلتقي وفد وزارة التنمية المحلية لمتابعة أنشطة وحدة السكان

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وفد وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية ومديرة مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي ينفذ بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA بدعم من الاتحاد الأوروبي لمناقشة ومتابعة الانجازات التي تمت منذ إنشاء الوحدة السكانية وتقديم الدعم الفني لفريق العمل حال وجود معوقات.

 وذلك انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان في تنفيذ الأهداف السكانية للمحافظة .

محافظ أسيوط يبحث مع رئيس شركة "انوبك" دعم مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني

السلام لك يا مريم.. 15 يوما من الدعوات وإنارة الشموع في "رحاب العذراء" بدير درنكة في أسيوط

لو احتاج جسمي كله هديهوله.. حكاية مؤثرة لـ «منة الله» تبرعت بفص من كبدها لإنقاذ والدها بـ أسيوط.. فيديو

 جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وماجد مجدي مدير ادارة المنح والقروض بالادارة العامة للتعاون الدولي وعلاء فتح الله مسئول تحليل البيانات بالمشروع وفتحي صلاح مدير وحدة السكان بالمحافظة.


وقال محافظ أسيوط إن أجهزة الدولة تعمل على تحسين معدلات ومؤشرات القضية السكانية بأبعادها المختلفة من أجل السيطرة على الزيادة السكانية والتي تؤثر على معدلات الانجاز وتلتهم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما يحول دون شعور المواطنين بما تحققه الدولة من إرتفاع في معدلات التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة حالًيا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحقيق الأهداف المرجوة للمحافظة وتحسين المؤشرات السكانية ومؤشرات الخصائص البشرية.

 

ولفت إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية لوضع حلول نتيجة الرصد الواقعي للمشكلات ووضع خطط لرفع الوعي لدى المواطنين للحد من معدلات الانجاب ومنع التسرب من التعليم وزواج القاصرات وعماله الأطفال والقضاء على الأمية وغيرها من المشكلات المؤثرة في النمو السكاني.


كما عقد وفد الوزارة لقاءاً بمنسقي السكان بالوحدات المحلية بالمركز والمدينة والوحدات المحلية القروية ومديريات الخدمات وفروع الهيئات والشباب المتطوع بوحدة السكان بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة وذلك لمناقشة ما تم من إنجازات وتقييم أسلوب العمل وتوضيح الآليات المستخدمة ومؤشرات المتابعة والتقييم . 


وقد طالبت الدكتورة فاطمة بضرورة حضور التدريبات التي يعقدها المشروع والحرص على التواصل الجيد وتفعيل لجان السكان بالمراكز واعاده تقييم لمنسقي السكان بالمراكز والقرى وبذل مزيد من الجهد لتحقيق نتائج ايجابية ومؤشرات فاعلة على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات المعنيه والشريكة في حل هذه القضية الهامة موضحة أن زيارة محافظة أسيوط جاءت لرفع كفاءة قوة العمل السكانية في رصد المشكلات السكانية من خلال متابعة المؤشرات والتنسيق ومتابعة تنفيذ الأنشطة فضلاً عن رفع كفاءة أعضاء وحدة السكان في إعداد تقرير عن أوضاع السكان بمراكز وقرى المحافظة.

IMG-20210826-WA0026
IMG-20210826-WA0026
IMG-20210826-WA0027
IMG-20210826-WA0027
IMG-20210826-WA0023
IMG-20210826-WA0023
IMG-20210826-WA0025
IMG-20210826-WA0025
IMG-20210826-WA0024
IMG-20210826-WA0024
IMG-20210826-WA0022
IMG-20210826-WA0022
IMG-20210826-WA0021
IMG-20210826-WA0021
IMG-20210826-WA0020
IMG-20210826-WA0020
محافظ أسيوط اللواء عصام سعد التنمية المحلية القضية السكانية وحدة السكان المركزية وزارة التنمية المحلية اخبار اسيوط اخبار المحافظات محافظ أسيوط الرئيس عبدالفتاح السيسي

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يعزى الشهيد محمد عبد الحفيظ بمسقط رأسه فى صدفا

إخلاء منزل من السكان بمنطقة البيسري في أسيوط

ترشيحاتنا

السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي يثير أزمة فى الدورى وكأس مصر

8800 حالة جديدة.. كورونا تضرب إسرائيل بشدة

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

حكم من نوى إخراج صدقة لمتسول ورجع فيها لتبينه أنه لا يحتاجها

مخاوف إثيوبيه من تونس بشأن قضية سد النهضة.. تفاصيل

مش عملية تجميل.. شاهد | أول ظهور لـ منة فضالي بعد الجراحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

3 قرارات جديدة بشأن قائد سيارة الطريق الدائري

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

فرمان كارتيرون.. رحيل 9 لاعبين عن الزمالك في الميركاتو الصيفى

شاهد.. محمد رمضان يحصل على الدكتوراة من لبنان

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعرف على الموعد

كارثة.. متحور دلتا يصيب من تلقوا لقاح فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

السيسي أرسل لنا طائرة في ساعتين.. كواليس عودة المصريين من أفغانستان

فيديو جراف| تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

نوايا سيئة.. حقيقة تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق بسبب أحمد سعد

توجهت إلى إيران.. تفاصيل اختطاف الطائرة الأوكرانية في أفغانستان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ