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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لو احتاج جسمي كله هديهوله.. حكاية مؤثرة لـ «منة الله» تبرعت بفص من كبدها لإنقاذ والدها بـ أسيوط.. فيديو

منة الله صابر
منة الله صابر

منة الله صابر طالبة بالفرقة الثالثة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط ضربت مثلا للابنة البارة بوالديها على الرغم من مصارحة الأطباء لها بان الجراحة خطيرة إلا إنها لم تتردد في التبرع لوالدها بفص من كبدها لتعيد الحياة إلى والدها وما اعتبرته إلا رد جزء من جميل والدها عليها " صدى البلد " التقى " منة الله " فور خروجها من المستشفى إلى منزلها بأسيوط 

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قالت منة الله صابر : والدي كان يعاني من تليف كبدي منذ عام 2006 وكان في مرحلة متقدمة جدا في السنوات الأخيرة وتحولت إلى خلايا سرطانية والطبيب الذي كان يعالج والدي قال لازم زرع كبد ووالدي في بداية الأمر رفض إجراء العملية وقمنا أنا ووالدتي وأشقائي باقناعة بإجراء العملية وبدأنا في عمل التحاليل لمعرفة التطابق وجاءت نتيجة التحاليل تطابقي مع والدي وبعد التطابق بيني وبين والدي أصر على رفضه خوفا عليه من العملية خاصة وإنني بنت واحدة وولدين .

وأضافت منة الله حاولت مع والدي كثيرا حتى أن قمت بإقناعه بان أتبرع له وقبل إجراء الجراحة بأسبوع اتصل والدي بالدكتور وقال له انه لن يقوم بإجراء العملية خوفا عليه ولكن مع محاولاتي الكثيرة معه استطعت أن أقنعه مرة أخرى .

 

واستكملت منة الله : كنت أقوم بإجراء التحاليل وقت في فترة الامتحانات كنت بخلص التحاليل واذهب إلى الكلية لأداء الامتحان وزميله لي كان لها دور في مراجعة المواد قبل دخول الامتحانات خاصة وإنني لم أكن أذاكر بسبب التحاليل وكرم ربنا ان الامتحانات كانت تأتي من المراجعة التي كنت أراجعها مع زميلتي قبل دخول الامتحانات .

 

وتابعت : كنت داخله غرفة العمليات وأنا بهزر مع أسرتي حتى لا أشعرهم بالخوف علي وظلت الجراحة لـ 10 ساعات وخرجت منها إلى غرفة العناية لـ 3 أيام لم يكن مصرح لأحد بزيارتي إلا والدتي وفور أفاقتني من المخدر سالت على والدي لأني كنت قلقه عليه حتى أن طمنني الأطباء عليه وبنجاح العملية التي إعادة لي روحي من جديد واستمرت جراحة والدي لأكثر من 18 ساعة وخرج إلى العناية المركزة وكانت هذه أصعب لحظة بالنسبة لي عندما رايته على الترولي داخل العناية المركزة بعد خروجه من العمليات وظل فيها أيام دون أي زيارة خاصة وانه كانت مناعته ضعيفة جدا والحمد لله خرج الآن من العناية إلى غرفة العناية المتوسطة بعد تحسن حالته الصحية .

 

وقالت " منة الله " : أن دلوعت والدي لأنه معندهوش بنات غيري وده سبب خوفه الشديد عليه لكن إصرار على التبرع له لان ده حقه عليه ولو كان محتاج أي حاجه تأني من جسمي مكنتش هتردد أبدا .

 

 

أسيوط منة الله جامعة اسيوط تبرع بفص كبد تنقذ والدها قسم الاعلام كلية الاداب

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