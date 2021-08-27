الهامات تراثية ومعاصرة لمحمد محسن وسبيد أوف هارتس فى رحلة لعالم الجاز بالمحكى

ابرزت الليلة 12 من عمر الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ثراء وتنوع محتواه الابداعى واقيمت على مسرح المحكى بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا والمهرجان والذى قال ان الفعاليات تعد متنفسا للاسرة المصرية وتتضمن كافة اشكال وقوالب الفنون في الموسيقي والغناء، واضاف ان الجمهور المصري اكد علي ثقته في المنتج الفني لدار الاوبرا واشاد بالتزام ووعي الجمهور ، مشيرا الى سعادته بالاقبال الجماهيرى الذى يعكس الاستجابة للرسائل التى تدعو الى انتقاء المواد الفنية الجادة .

وكانت الليلة قد تجملت بالهامات تراثية ومعاصرة تغنى بها المطرب محمد محسن وتفاعل معها الجمهور كان منها اهو ده اللى صار ، خايف اقول اللى ف قلبى ، التحفجية ، انا اتوب عن حبك، كل ده كان ليه ، البحر بيضحك ليه ومن اعماله الخاصة حبايب زمان ، حضنك حياة، فى قلبى مكان وغيرها .

سبقه حفلا لفريق سبيد اوف هارتس بقيادة عازف الكونترباص شريف عليان والذى اصطحب الجمهور فى رحلة لعالم الجاز وقدم مجموعة من اشهر المؤلفات الموسيقية والغنائية كان منها الابتسامة، طير بى إلى القمر، اوراق الخريف، تمايل، حب، ضباب، عندما تغيب الشمس، طريقي،كارافان، لا يعنى شئ، جورجيا فى عقلى، شعور جيد.

169392D9-DF95-42A2-AEF8-7984601789B1

E5EB3938-8ED8-4CFD-B869-1442E5E39CB6

6B3E081B-4054-49FE-B777-7B0564676970

6E1C6C31-0BEB-452D-AF21-3065DA63C757

02EFDFE9-E4C1-482C-888F-64A81B8E763F

9AC02B86-AB45-4B05-96EF-28E4DE527EDF