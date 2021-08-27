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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الهامات تراثية ومعاصرة لمحمد محسن وسبيد أوف هارتس فى رحلة لعالم الجاز بالمحكى

صدى البلد

ابرزت الليلة 12 من عمر الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ثراء وتنوع محتواه الابداعى واقيمت على مسرح المحكى بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا والمهرجان والذى قال ان الفعاليات تعد متنفسا للاسرة المصرية وتتضمن كافة اشكال وقوالب الفنون في الموسيقي والغناء، واضاف ان الجمهور المصري اكد علي ثقته في المنتج الفني لدار الاوبرا واشاد بالتزام ووعي الجمهور ، مشيرا الى سعادته بالاقبال الجماهيرى الذى يعكس الاستجابة للرسائل التى تدعو الى انتقاء المواد الفنية الجادة .

 

وكانت الليلة قد تجملت بالهامات تراثية ومعاصرة تغنى بها المطرب محمد محسن وتفاعل معها الجمهور كان منها اهو ده اللى صار ، خايف اقول اللى ف قلبى ، التحفجية ، انا اتوب عن حبك، كل ده كان ليه ، البحر بيضحك ليه ومن اعماله الخاصة حبايب زمان ، حضنك حياة، فى قلبى مكان وغيرها .

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محمد محسن يحيي التراث على مسرح محكى القلعة .. صور

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جنات تروج لحفلها الغنائي بمهرجان محكى القلعة.. اعرف الموعد

سبقه حفلا لفريق سبيد اوف هارتس بقيادة عازف الكونترباص شريف عليان والذى اصطحب الجمهور فى رحلة لعالم الجاز وقدم مجموعة من اشهر المؤلفات الموسيقية والغنائية كان منها الابتسامة، طير بى إلى القمر، اوراق الخريف، تمايل، حب، ضباب،  عندما تغيب الشمس، طريقي،كارافان، لا يعنى شئ، جورجيا فى عقلى، شعور جيد.

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