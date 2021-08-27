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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد محسن يحيي التراث على مسرح محكى القلعة .. صور

محمد محسن
محمد محسن

أحيا المطرب محمد محسن حفلا غنائيا على مسرح محكى القلعة  مقدما مجموعة من الأغاني التراثية التي تفاعل معها الجمهور كان منها اهو ده اللى صار ، خايف اقول اللى ف قلبى، التحفجية، أنا اتوب عن حبك، كل ده كان ليه، البحر بيضحك ليه ومن اعماله الخاصة حبايب زمان ، حضنك حياة، فى قلبى مكان وغيرها. 

حفل محمد محسن بالقلعة 

سبقه حفلا لفريق سبيد اوف هارتس بقيادة عازف الكونترباص شريف عليان والذى اصطحب الجمهور فى رحلة لعالم الجاز وقدم مجموعة من اشهر المؤلفات الموسيقية والغنائية كان منها الابتسامة، طير بى إلى القمر، أوراق الخريف، تمايل، حب، ضباب،  عندما تغيب الشمس، طريقي،كارافان، لا يعنى شئ، جورجيا فى عقلى، شعور جيد.

أبرزت الليلة 12 من عمر الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ثراء وتنوع محتواه الابداعى واقيمت على مسرح المحكى بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا والمهرجان والذى قال ان الفعاليات تعد متنفسا للاسرة المصرية وتتضمن كافة اشكال وقوالب الفنون في الموسيقي والغناء، واضاف ان الجمهور المصري أكد  ثقته في المنتج الفني لدار الاوبرا واشاد بالتزام ووعي الجمهور، مشيرا الى سعادته بالاقبال الجماهيرى الذى يعكس الاستجابة للرسائل التى تدعو الى انتقاء المواد الفنية الجادة .

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