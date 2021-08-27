فيض مياه نهر النيل يغرق أراضي قرية النحارية بكفرالزيات.. والأهالي: انقذوا محاصيلنا

شهدت قرية النحارية بكفرالزيات في محافظة الغربية مساء اليوم واقعة غرق عشرات الأفدنة من أراضي المزارعين.



يأتى ذلك نتيجة ارتفاع منسوب الفيض في مياه نهر النيل بفرع رشيد بامتداد ترعة الباجورية كما غمرت المياه محصول الذرة الذى كان الفلاحون على وشك حصاده ووصول المياه وغمرها للأراضي واقترابها من بعض المنازل مما يهدد بتلف المحاصيل وانهيار منازل المزارعين المتواجدة بطرح نهر النيل .



وكشف محمد حسن أحد أهالي القرية أن العشرات من المزارعين بطول جسر ترعة الباجورية قد استغاثوا وتضرروا من أخطار نشع وغمر مياه الفيضان اقترب من الوصول إلى منازلنا ونخشي زيادة المياه في الأيام القادمة وتدخل المنازل خاصة وأن الأراضي المجاورة لمنزلي قد غمرتها المياه .



وكشف المواطن أن ارتفاع منسوب المياه غمرت أراضي الفلاحين المزروعة بالذرة وان الفلاحين ارسلوا استغاثة لأجهزة وزارة الري خاصة مزارعي قرية النحارية الواقعة أراضيهم على ترعة الباجورية.

كما أعرب عن معاناة المزارعين من ارتفاع غير مسبوق لمنسوب المياه بالترعة أدى إلى غرق زراعاتهم وأنه منذ عدة أيام حذرنا من ذلك وتم مخاطبة مسئولي الري المسئولين عن هويس تلا بالمنوفية المنوط به تخفيف المياه الواردة إليهم ولكن لم تتم الاستجابة لطلبهم

في المقابل تمكن مسئولوا هندسة رى كفرالزيات بعمل بعض الترميمات في الجسر الا انها لم تكفي لمنع تسرب المياه ونناشد المسئولين سرعة التحرك وتعلية الجسر لمنع وصول المياه إلى باقي الأراضي والمنازل المجاورة لها.



من ناحية أخري تابع محمود السعودي من أهالي القرية أن عشرات الفلاحين بطول جسر ترعة الباجورية متضررين من ذلك وان نشع وغمر مياه الفيضان اقترب من الوصول إلى منازلنا ونخشي زيادة المياه في الأيام القادمة وتدخل المنازل خاصة وأن الأراضي المجاورة لمنزلي قد غمرتها المياه.



كما أرسل الاهالي استغاثات للري لمنع وصول المياه إلى باقي الأراضي الزراعية وغمرها حتي لاتتزايد الخسائر.

شاهد.. فيض مياه نهر النيل يغرق أراضي زراعية بقرية النحارية بكفرالزيات نتيجة ارتف

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