أخبار العالم.. كواليس قمة بغداد.. تحركات مريبة من إثيوبيا..تفاصيل لقاء السيسي وتميم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت العديد من الأحداث الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

اختتام الجلسة العلنية لمؤتمر دول جوار العراق في بغداد

اختتُمت الجلسة العلنية لاجتماع قمة دول الجوار المنعقدة في بغداد، بمشاركة عدد من من ممثلي وقادة بعض الدول، من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد قادة وممثلو الدول المشاركة في المؤتمر على دعم العراق وإرساء الاستقرار فيه، مؤكدين أن استقرار العراق يؤثر على المنطقة بأكملها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تنظر بتقدير بالغ للانجازات التي تحققت بالعراق في الفترة الماضية تحت قيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضاف الرئيس السيسي خلال قمة بغداد للتعاون والشراكة: “نثق فى نجاح الدولة العراقية فى الوفاء باستحقاق الانتخابات”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عزم مصر تنفيذ المشروعات المشتركة التى تتم دراستها لتحقيق التنمية المأمولة للدول.

واضاف السيسي، أن مصر تقف سنداً ودعماً لجهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية ومؤسساتها بما يمكنها من الاطلاع لصون امن واستقرار العراق

سرية للغاية.. المخابرات الأمريكية تدمر آخر قواعدها في أفغانستان

في إنهاء لوجودها بالكامل في أفغانستان، ومنعاً لأن تستغل طالبان مواقعها السابقة، كشفت صحيفة نيويورك تايمز، إن المخابرات الأمريكية “سي آي إيه” تخلصت من آخر معاقلها في كابول، قطعًا لأي استفادة للأفغان من القاعدة.

قالت صحيفة نيويورك تايمز أن المخابرات الأمريكية دمرت قاعدة لها، من خلال تفجيرها عن بعد، من خلال أداة تحكم ، بعد أن ملئت القاعدة بالمتفجرات الشديدة.

وأكدت الصحيفة إن المخابرات الأمريكية تكون بذلك قد فجرت آخر قاعدة لها (المخابرات المركزية الأمريكية CIA) في أفغانستان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن التفجير الذي سمع دويه في مختلف أنحاء كابول دمر قاعدة "إيجل" المحصنة بشدة التي كانت آخر موقع لـCIA خارج مطار العاصمة الأفغانية.

الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر على هامش قمة بغداد

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة دول جوار العراق المنعقدة في بغداد.

وذكرت الشبكة، أن اللقاء ضم الرئيس العراقي، برهم صالح، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

من جانبها، أكدت فضائية الشرق السعودية، أن جميع الوفود المشاركة في قمة دول جوار العراق وصلت إلى بغداد تمهيدا لبدء أعمال القمة.

إثيوبيا تدعو دولة كبيرة للوقوف ضد تونس بشأن سد النهضة

أبدت إثيوبيا تخوفها من المقترحات التونسية في مجلس الأمن الدولي بخصوص سد النهضة الذي بنت أديس أبابا معظمه بالمخالفة للاتفاقات الدولية، وأقامت في خزانه عمليتي ملء لم تكشف حولهما التفاصيل المتعلقة بهما لمصر والسودان، ولم تصل خلالهما إلى اتفاق مع دولتي المصب، في مخالفة أكبر للقانون الدولي.

في محاولة جديدة للمراوغة الإثيوبية التي باتت معروفة، دعا وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن نظيره الهندي إس. جايشانكار، إلى رفض مشروع القرار التونسي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، وفق ما ذكرت شبكة “آر تي”.

وقال مسئول إثيوبيا مكونن خلال اتصال هاتفي مع جايشانكار ، إنه على الهند التدخل في دعم إثيوبيا، ودعمها خلال اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال رفض الضغوط للتدخل في الشئون الداخلية لإثيوبيا.

ودعا دمقي الهند إلى رفض مشروع القرار التونسي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، لأنه وفق مزاعمه يخالف الاتفاقية الثلاثية لحل الأمور وفقا لبنود إعلان المبادئ.

السودان: نهر الدندر يخرج من مجراه الطبيعي ويقترب من الفيضان

أعلن السودان، اليوم السبت، خروج نهر الدندر من مجراه الطبيعي، حيث سجل عند محطة القياس التابعة لوزارة الري والموارد المائية بمدينة الدندر 12,96 مترا مقارنة مع منسوب نفس اليوم من العام الماضي والذي سجل 10 أمتار.

وقالت السلطات في السودان إن فيضانات أعوام 2006 و2016 و2017 جاءت بعد أن وصل المنسوب إلى 13مترا، ما يعني أن 4 سنتيمترات تفصل نهر الدندر من دخول مرحلة الفيضان المحتمل.

وأشارت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إلى قوة تيار المياه وسرعة جريانها بشكل متسارع وقياسي، مؤكدة أن هناك مخاوف من أن يجرف الفيضان المساحات الزراعية للزراعة التقليدية المحاذية لشريط النهر في المناطق المنخفضة إضافة إلى المساحات المزروعة بالخضر والفاكهة".