أخبار العالم| أمريكا تنتقم لتفجيري مطار كابول وبايدن يستقبل بينيت في واشنطن

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

ضربة عسكرية.. أول رد انتقامي لأمريكي ضد داعش في أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم السبت تنفيذ عملية عسكرية ضد عضو مسؤول عن التخطيط بتنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان وذلك في أول رد انتقامي من الولايات المتحدة على تفجيري مطار كابول.

البيت الأبيض: أمريكا أجلت نحو 4200 شخص من كابول أمس

قال البيت الأبيض في بيان عاجل له إن الولايات المتحدة أجلن نحو 4200 شخصًا من عاصمة أفغانستان كابول منذ أمس الجمعة.

دعم كامل لتجديد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.. تفاصيل اجتماع بايدن وبينيت

أصدر البيت الأبيض منذ قليل، بيانًا كشف فيه تفاصيل اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.

أفغانستان .. أمريكا تحذر من تهديدات أمنية في مطار كابول

حذرت السفارة الأمريكية في أفغانستان رعايها هناك من التوجه إلى مطار كابول وذلك بسبب تهديدات أمنية.

قبل خروج قوات أمريكا.. طالبان تحذر سكان كابول

طالبت حركة طالبان الأفغانية سكان كابول بتسليم الأسلحة والذخائر والسيارات الحكومية الواقعة في أيديهم، محذرة كل من يرفض الانصياع.

السعودية.. قصف حوثي جديد يستهدف خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

الكويت .. بيان عاجل من الجيش بشأن قصف قاعدة أمريكية من العراق

أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم السبت، بيانًا نفت فيه ما ذكرته تقارير إعلامية تفيد بسقوط 3 صواريخ من نوع كاتيوشا على قاعدة أمريكية بالقرب من المنطقة الحدودية الصحراوية بين العراق والكويت.

فرنسا تعلن انتهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم السبت، انتهاء عمليات إجلاء الفرنسيين من أفغانستان.

فرنسا.. وزير الخارجية يكشف تفاصيل انتهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لورديان، اليوم السبت، إن انتهاء عمليات إجلاء رعايا فرنسا من عاصمة أفغانستان كابول جاء بسبب انعدام الأمان هناك.

طالبان تعلن موعد تسلمها مطار كابول من القوات الأمريكية

أعلنت حركة طالبان الأفغانية مساء الجمعة أن سيطرتها الكاملة على مطار كابول قد تحدث "مطلع الأسبوع" المقبل، مع الانسحاب الأمريكي التام من أفغانستان بحلول 31 أغسطس.

السودان يحذر من ذروة فيضان النيل

تستعد السلطات في السودان لذروة في فيضان نهر النيل متوقعة خلال شهر سبتمبر القادم، وذلك عن طريق تشغيل السدود كمصدات للفيضانات واستمرار دعوة المواطنين على الضفاف لأخذ الحيطة والحذر.

الصين ترد على أمريكا بشأن تقرير منشأ كورونا

أكد معاون دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشو رؤي أن الولايات المتحدة تعتمد التضليل وتشيع أن فيروس كورونا تسرب من معهد ووهان الصيني.