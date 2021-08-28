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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قصف حوثي جديد يستهدف خميس مشيط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في بيان عاجل له منذ قليل، أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

وقال التحالف العربي في بيان له نشرته قناة "الإخبارية" السعودية إن "مليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مستمر في اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من محاولات مليشيات الحوثي العدائية".

والثلاثاء الماضي، أعلن التحالف العربي تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي تجاه السعودية، فيما أعلن الأحد الماضي أن الحوثيين أطلقوا طائرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

السعودية .. قصف حوثي جديد يستهدف خميس مشيط

الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

واعتادت مليشيا الحوثي إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف العربي في اليمن بإحباط هذه الهجمات.

ويشهد اليمن منذ نحو عدة سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف العربي من جانب والمعترف بيها شرعيًا من جانب، ومليشيا الحوثي التي تسيطر على محافظات من بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014 من جانب آخر.

السعودية الحوثي مليشيا الحوثي اليمن التحالف العربي خميس مشيط

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