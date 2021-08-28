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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل للبيت الأبيض

دعم كامل لتجديد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.. تفاصيل اجتماع بايدن وبينيت

بايدن وبينيت
بايدن وبينيت

أصدر البيت الأبيض منذ قليل، بيانًا كشف فيه تفاصيل اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.

وقال البيان إن "الرئيس بايدن أكد خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت دعم إدارته الكامل لتجديد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية".

وأضاف: "الرئيس بايدن أكد خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية الخطوات الهادفة لتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين وتوفير فرص اقتصادية أكبر لهم".

وتابع: "الرئيس بايدن شدد على أهمية الامتناع عن التصرفات التي قد تفاقم التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما أكد بايدن أهمية الخطوات الهادفة لتحسين مستوى حياة الفلسطينيين وتوفير فرص اقتصادية أكبر لهم".

والجمعة، استقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض، لعقد اجتماع واسع النطاق تمت إعادة جدولته، مع التركيز جزئيًا على إيران.

في نتيجة مهمة للجانب الإسرائيلي، أشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة ستكون منفتحة على "خيارات أخرى" إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في إيران.

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وأضاف بايدن: "سنناقش أيضًا الالتزام لإسرائيل، التزام الولايات المتحدة الثابت الذي لا يتزعزع لأمن إسرائيل، وأنا أؤيد تمامًا تجديد نظام القبة الحديدية في إسرائيل".

وقال بايدن لبينيت في المكتب البيضاوي: "وسنناقش أيضًا التهديد من إيران والتزامنا بأن إيران لا تطور أبدًا سلاحًا نوويًا".

وتابع: "نحن نضع الدبلوماسية أولاً، ننظر إلى أين يقودنا ذلك. لكن إذا فشلت الدبلوماسية، فنحن مستعدون للانتقال إلى خيارات أخرى. سندعم إسرائيل في تطوير علاقات أعمق أيضًا مع جيرانها العرب والمسلمين وعالميًا. هذا اتجاه أعتقد أنه يجب تشجيعه وليس إحباطه".

وقال بايدن إن الاثنين سيناقشان أيضًا "سبل تعزيز السلام والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين"، والعمل على استيفاء إسرائيل لمتطلبات برنامج الإعفاء من التأشيرة.

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