الكويت .. بيان عاجل من الجيش بشأن قصف قاعدة أمريكية من العراق

أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم السبت، بيانًا نفت فيه ما ذكرته تقارير إعلامية تفيد بسقوط 3 صواريخ من نوع كاتيوشا على قاعدة أمريكية بالقرب من المنطقة الحدودية الصحراوية بين العراق والكويت.

وقال بيان رئاسة الأركان العامة الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر: "تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش مايتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية متجهه ومستهدفة محيط قاعدة امريكية".

وأضاف البيان: "تؤكد رئاسة الأركان العامة للجيش أن الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد اي حوادث".

وكانت مصادر أمنية عراقية أفادت بأن ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت بالقرب من المنطقة الحدودية الصحراوية مع الكويت، وتحديدًا في منطقة الرفعية التابعة لقضاء سفوان.

وأشار المصدر العراقي وفقًا لقناة "العربية" إلى سماع دوي انفجارات ضمن ناحية سفوان بمحافظة البصرة حيث يقع هذا المنفذ.

وأكد المصدر أن محيط القاعدة العسكرية الأمريكية في منفذ جريشان الحدودي مع الكويت استُهدف بصاروخين.

وأضاف المصدر أن صاروخاً ثالثاً تجاوز القاعدة العسكرية الأمريكية في منفذ جريشان.

وكانت مديرية شرطة الطاقة في العراق قد أعلنت في يوليو الماضي عن العثور على صواريخ معدة للإطلاق بالقرب من محطة كهربائية في محافظة البصرة.

ويشهد العراق هجمات متكررة ضد السفارة والقواعد التي تأوي قوات أمريكية وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات.

وإثر الهجمات الصاروخية انسحبت القوات الأمريكية من عدة مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق، في إطار إعادة التموضع.