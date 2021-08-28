طالبان تعلن موعد تسلمها مطار كابول من القوات الأمريكية

أعلنت حركة طالبان الأفغانية مساء الجمعة أن سيطرتها الكاملة على مطار كابول قد تحدث "مطلع الأسبوع" المقبل، مع الانسحاب الأمريكي التام من أفغانستان بحلول 31 أغسطس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولَين في حركة طالبان أنه "بمجرد رحيل الأمريكيين من أفغانستان سنكون بانتظار إشارة منهم لنتولى الأمر".

وأكدت طالبان سيطرتها على مطار كابول باستثناء جزء صغير منه، قالت إن القوات الأمريكية ما زالت موجودة فيه.

وذكر مسؤول في الحركة أن طالبان مستعدة لتولي السيطرة الكاملة على المطار "بمجرد رحيل القوات الأمريكية من أفغانستان وأن الأمر "مسألة وقت".

ومن المقرر أن تستكمل القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان حتى نهاية الشهر الجاري.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها لن تتحمل المسؤولية عن تأمين مطار كابول بعد استكمال عمليات الإجلاء والانسحاب من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم البنتاجو جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: "بعد استكمال المهمة وخروجنا من أفغانستان لن يعود المطار مسؤولية تتحملها الولايات المتحدة".

وتقوم وحدات من القوات الأمريكية والبريطانية حالًيا بمهام ضمان أمن مطار كابول الذي تجري عبره عمليات انسحاب العسكريين المشاركين في حملة الولاية المتحدة والناتو وإجلاء المواطنين الأجانب والأفغان المتعاونين مع الدول الغربية.