اصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق القطامية - السخنة

أصيب ١٠ أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزكي فان، اليوم على طريق القطامية - العين السخنة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى .



تلقت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزكي فان اتجاه القاهره بعد كارتة السخنه 15 ك رقم السياره. 698 ط ف ن .

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الاسعاف فى السويس ٧ سيارات اسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.



وقال مصدر طبى فى السويس، إن المصابين هم محمد ابراهيم احمد حسن ، 36 سنة القاهرة كدمات وسحجات متفرقة ادم محمد ابراهيم احمد ،٤ سنوات كدمه بالراس وسحجات متفرقه ، دعاء علي محمدعلي ٥٠ سنة القاهره ، كدمات وسحجات متفرقه ، ايتن محمد ابراهيم احمد سنتين القاهرة ،سحجات وكدمات متفرقه ، ساره محمد محمد ٣٠ سنة القاهرة ، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، اسيل محمد ابراهيم احمد ٣ سنوات القاهره سحجات وكدمات متفرقه بالجسم ، ندا محمد محمد

18 سنه القاهره كدمات وسحجات متفرقه ،ساميه محمد محمود ٤٥ سنة القاهره كدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، ريتاج محمد حسنين ١٢ سنة القاهره كدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، احمد محمد حسنين ٢٢ سنة القاهره كدمات وسحجات متفرقه بالجسم .