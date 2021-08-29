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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق القطامية - السخنة

حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية

أصيب ١٠ أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزكي فان، اليوم على طريق القطامية -  العين السخنة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى .


تلقت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزكي فان اتجاه القاهره بعد كارتة السخنه 15 ك رقم السياره. 698 ط ف ن .

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الاسعاف فى السويس ٧ سيارات اسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.


وقال مصدر طبى فى السويس،  إن المصابين هم محمد ابراهيم احمد حسن ، 36 سنة القاهرة كدمات وسحجات متفرقة ادم محمد ابراهيم احمد ،٤ سنوات  كدمه بالراس وسحجات متفرقه ، دعاء علي محمدعلي ٥٠  سنة  القاهره ، كدمات وسحجات متفرقه ، ايتن محمد ابراهيم احمد سنتين القاهرة ،سحجات وكدمات متفرقه  ، ساره محمد محمد  ٣٠  سنة القاهرة ، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، اسيل محمد ابراهيم احمد  ٣ سنوات القاهره سحجات وكدمات متفرقه بالجسم ، ندا محمد محمد 
18 سنه القاهره كدمات وسحجات متفرقه  ،ساميه محمد محمود ٤٥  سنة القاهره  كدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، ريتاج محمد حسنين  ١٢ سنة القاهره كدمات وسحجات متفرقه بالجسم ،  احمد محمد حسنين ٢٢  سنة القاهره كدمات وسحجات متفرقه بالجسم .

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