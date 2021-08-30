10فوائد صحية غير متوقعة لتناول أسماك التونة

فائدة صحية مذهلة لتناول أسماك التونة لصحتك ويساعد تناولها مرتين في الأسبوع على الأقل فى محاربة العديد من الأمراض إليك أبرز فوائد تناولها وفقا لموقع lifehack

1. صحة القلب



التونة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والحفاظ على التوازن الأوعية الدموية ، مما يقلل من نسبة الكوليسترول في الشرايين و تحسين صحة القلب.

2. يخفض ضغط الدم



التونة غنية بالبوتاسيوم وهو معدن يخفض ضغط الدم بشكل كبير بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 التى تحارب الالتهابات .

3. يحسن جهاز المناعة



التونة غنية بالمنجنيز والزنك وفيتامين ج والسيلينيوم و مضادات الأكسدة التى تساعد على رفع جهاز المناعة.

4. يعزز الدورة الدموية



التونة غنية بكمية كبيرة من الحديد وفيتامين ب الذى يقوي خلايا الدم و يعزز الدورة الدموية

5. يخفض الدهون الثلاثية



تناول التونة مرتين على الأقل في الأسبوع يساعد على خفض الدهون الثلاثية وخفض البروتين الدهني منخفض الكثافة وتحسين البروتين الدهني عالي الكثافة

6. يقوي عظامك



فيتامين د يقلل من خطر الإصابة بالتصلب المتعدد وأمراض المناعة الذاتية.

7. يحسن صحة بشرتك



تحتوي التونة على معادن يمنع تلف خلايا الدم

8. يمنع السكتة الدماغية



مع تناول خمس حصص من التونة أسبوعيًا ، يمكن للبالغين تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 30٪. منع تجلط الدم وتحسين جدران الشرايين بفضل فيتامين ب المركب وأحماض الفوليك في التونة.

9. تحارب أمراض الكلى



يساعد معدن البوتاسيوم في توازن السوائل وعمل الكلى بانتظام وحمايتك من سرطان الكلى الأكثر انتشارًا في العالم

10. يمنع السرطان



التونة غنية بمضادات الأكسدة التى تحارب الخلايا السرطانية.