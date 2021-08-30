بي إن أضربت.. مباريات مصر في تصفيات المونديال على أون سبورت مجانا

هنأ الإعلامي أحمد موسى، عشاق كرة القدم ببث مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2022 من خلال الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.



وأكد أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤسسة مصرية كبيرة، مشيرا إلى أن اون تايم سبورت ستقوم ببث جميع مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 مجانا.



وقال الإعلامي أحمد موسى، إن هذا الأمر يمثل تحديا كبيرا، و “بي إن سبورت أضربت خلاص”، مستدركا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنافس الشركة العالمية في مجالات البث الرياضي.



كانت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية أعلنت عن اتفاقها مع الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 داخل و خارج مصر أمام انجولا و الجابون و ليبيا بالاضافة الى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل لالمونديال، والبداية ستكون يوم الأربعاء أمام منتخب أنجولا فى ستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

وينص الاتفاق بين المتحدة للخدمات الاعلامية والاتحاد الدولي على حقوق البث الأرضية و الفضائية على قنوات أون تايم سبورتس لكل التصفيات التي ستنطلق يوم 1 سبتمبر.

كان الفيفا قد تحصل على حق توزيع حقوق وسائل الإعلام للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بإفريقيا بعد موافقة جميع الاتحادات الإفريقية البالغ عددها 54 اتحادا عضوا، ويحصل الاتحاد الدولي لكرة القدم جراء موافقة الاتحادات الإفريقية على توزيع جميع حقوق وسائل الإعلام لجميع مباريات تصفيات المونديال بالقارة الإفريقية.